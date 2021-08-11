Дуб из петербургского Ботанического сада Петра Великого, упавший три дня назад, превратят в арт-объект. Дереву было как минимум 160 лет — оно считалось одним из старейших в саду.



Как рассказали «Фонтанке» 11 августа в пресс-службе Ботанического сада, в самой широкой части дерева сделают срез, а на обнажившихся годичных кольцах отметят важные даты. События будут выбирать с точки зрения значимости как для сада, так и для города и страны — это может быть как революция, так и годы руководства местных директоров.