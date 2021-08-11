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«Обретет вторую жизнь»: упавший в Ботаническом саду 160-летний дуб превратится в арт-объект

Историю Ботсада Петра Великого покажут на срезе его «тотемного растения»

Дуб из петербургского Ботанического сада Петра Великого, упавший три дня назад, превратят в арт-объект. Дереву было как минимум 160 лет — оно считалось одним из старейших в саду.

Как рассказали «Фонтанке» 11 августа в пресс-службе Ботанического сада, в самой широкой части дерева сделают срез, а на обнажившихся годичных кольцах отметят важные даты. События будут выбирать с точки зрения значимости как для сада, так и для города и страны — это может быть как революция, так и годы руководства местных директоров.

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«Мы печалимся из-за утраты, но ничего нельзя было сделать: долгая жизнь и грунтовые воды подточили корни дуба, и после сильных ветров он не выдержал. Но он еще послужит саду и обретет вторую жизнь», — рассказали в пресс-службе организации.

Последствия падения уже устранили, даже убрали разлетевшиеся листья. Место для будущего арт-объекта еще не определено.

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Комментарии (2)

hedgehog_
с историей там аккуратнее, а то оскорбятся какие-нибудь за пропаганду и оправдание чего-нибудь запрещенного на территории рассиянии
IO2606
"Историю Ботсада Петра Великого покажут на срезе его «тотемного растения»"
Семенович писала? Опять букв не хватило?
В петербургской истории значится Б О Т А Н И Ч Е С К И Й С А Д !
И никак иначе.
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