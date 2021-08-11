Instagram запустил функцию защиты от плохих комментариев. В основном она поможет блогерам

Социальная сеть Instagram запустила новую функцию Limits («Границы»), с помощью которой пользователи могут ограничить поток негативных комментариев и сообщений в дни повышенного общественного внимания к их персонам. Об этом 11 августа сообщил глава соцсети Адам Моссери.



По его словам, блогеры и известные личности получают множество комментариев и сообщений, когда происходят какие-либо связанные с ними события, однако они не всегда носят положительный характер.



«Чтобы помочь людям, когда они сталкиваются с наплывом оскорбительных комментариев и прямых сообщений или ожидают его, мы вводим функцию Limits: она будет автоматически скрывать комментарии и запросы на отправку прямых сообщений от пользователей, которые не являются вашими подписчиками или подписались лишь недавно», — приводит его слова ТАСС.

