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Instagram запустил функцию защиты от плохих комментариев. В основном она поможет блогерам

Instagram представил новые механизмы для борьбы с агрессивным поведением

Социальная сеть Instagram запустила новую функцию Limits («Границы»), с помощью которой пользователи могут ограничить поток негативных комментариев и сообщений в дни повышенного общественного внимания к их персонам. Об этом 11 августа сообщил глава соцсети Адам Моссери.

По его словам, блогеры и известные личности получают множество комментариев и сообщений, когда происходят какие-либо связанные с ними события, однако они не всегда носят положительный характер.

«Чтобы помочь людям, когда они сталкиваются с наплывом оскорбительных комментариев и прямых сообщений или ожидают его, мы вводим функцию Limits: она будет автоматически скрывать комментарии и запросы на отправку прямых сообщений от пользователей, которые не являются вашими подписчиками или подписались лишь недавно», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, теперь приложение будет строго предупреждать пользователя уже при первой попытке отправки оскорбительных комментариев, а не после двух или трех случаев, как было раньше. А в конце августа соцсеть запустит функцию, которая позволит отфильтровать запросы на прямые сообщения по ключевым словам и фразам, а также спам.

Ранее «Фонтанка» писала, что в конце июля Instagram запустил новую функцию, которая позволит пользователям самостоятельно контролировать количество «нежелательного контента» в своих лентах. Также сообщалось, что соцсеть сделает по умолчанию закрытыми страницы новых пользователей младше 16 лет.

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Комментарии (4)

Dazdraperma
Есть такое понятие "теплая ванна". Взято оно не из банно-прачечного лексикона. Это выражение означает искусственно ограниченную обратную связь между властью и нанявшим ее на службу народом. Так вот, Инстаграмм приближает каждого из пользователей к "сильным политического Олимпа". Даешь каждому "блоггеру" и вообще любому пользователю режим "теплой ванны"! Оградим ранимые души индивидуумов от негативной информации. Поколение 2030 не должно испытывать негативных эмоций
SU LUX INN
вот бы на фонтантке такую Функцию запустить! а то Я читаю иногда Плохие комментарии - аж волосы шевелятся от Возмущения!
kukuruzza
А старым горе-пользователям,которым нет 16 что делать?Делать вид,что им 18?Как инста вообще собирается отфильтровать возраст пользователя?
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