Instagram вводит новый способ контроля «нежелательного контента»

Instagram запускает новую функцию, которая позволит пользователям самостоятельно контролировать количество «нежелательного контента» в своих лентах. Об этом сообщается в официальном блоге соцсети 20 июля.



«Сегодня мы запускаем инструмент управления нежелательным контентом в Instagram, позволяющий вам определять, сколько нежелательного контента будет отображаться в разделе Explore («Рекомендации»). Мы считаем, что люди должны иметь возможность формировать Instagram так, как им хочется», — говорится в сообщении.

