10 августа в 23:10 на 35-м километре дороги Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск водитель ВАЗ-21150, совершая правый поворот, не справился с управлением, врезался в дорожный знак «Главная дорога» и съехал в левый кювет.

На месте аварии, по информации «Фонтанки», скончался 44-летний пассажир — гражданин Узбекистана, зарегистрированный в Ленобласти. Личности двух пострадавших устанавливаются. «Дорожный инспектор» писал, что внешне они также похожи на выходцев из Средней Азии.



На «Ладе» старые номера, ещё с 78-м регионом. В базе данных ФИС автомобиль числится как архивный с 2019 года: регистрационные действия с ним приостановлены, госномера находятся в розыске. В результате аварии у ВАЗа произошла полная деформация кузова.

