FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +22
73.60р86.36р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
4
Печать

«Главная дорога» увела в кювет. Под Петербургом разбился архивный автомобиль

В ДТП на дороге Петербург — Запорожское погиб иностранец

Подробности смертельной аварии, произошедшей минувшей ночью во Всеволожском районе Ленинградской области, стали известны «Фонтанке».

10 августа в 23:10 на 35-м километре дороги Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск водитель ВАЗ-21150, совершая правый поворот, не справился с управлением, врезался в дорожный знак «Главная дорога» и съехал в левый кювет.

Фото: Кадр из видео «Дорожного инспектора» / vk.com/dorinspb
ПоделитьсяПоделиться

На месте аварии, по информации «Фонтанки», скончался 44-летний пассажир — гражданин Узбекистана, зарегистрированный в Ленобласти. Личности двух пострадавших устанавливаются. «Дорожный инспектор» писал, что внешне они также похожи на выходцев из Средней Азии.

На «Ладе» старые номера, ещё с 78-м регионом. В базе данных ФИС автомобиль числится как архивный с 2019 года: регистрационные действия с ним приостановлены, госномера находятся в розыске. В результате аварии у ВАЗа произошла полная деформация кузова.

Ранее сообщалось, что водитель пока не установлен. Салон после ДТП выглядел так, что непонятно было, кто из мужчин находился за рулём.

Фото: Кадр из видео «Дорожного инспектора» / vk.com/dorinspb

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

oleoleole
пристегиваются только трусы.
Спикуль
Да тут не в автомобиле дело. На супер-спорткаре недавно гонщик с подругой убрались насмерть. А насчёт выбора судьбы-это вы в точку. Каждый сам выбирает манеру езды. И по дороге и по жизни.
roma.sh82
и сколько таких "архивных" и "в розыске" тазов и полосолярисов по дорогам свободно колесит?!? Естественный отбор уже работает вместо тех кто должен с этим бороться
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний