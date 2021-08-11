Как сообщает «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте», 10 августа около 23:10 на дороге 41К-012 Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск в деревне Куйвози ВАЗ-2115 врезался в препятствие и съехал в кювет. По предварительной информации, неустановленный водитель не справился с управлением на затяжном повороте. Неустановленный — потому что пока непонятно, кто именно был за рулём: в салоне всё вверх дном. И ещё сильно пахнет алкоголем.
В больницу в тяжёлом состоянии доставлены двое мужчин лет 30–35 на вид. Ещё один, в том же возрасте, погиб на месте. Он был пассажиром.