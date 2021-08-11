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Смертельное ДТП под Петербургом: ВАЗ торчит из деревьев, салон такой, что не понять, кто был за рулём

В Ленобласти в деревне Куйвози «Лада» вылетела в кювет

Один человек погиб и двое получили серьёзные травмы в результате ночного ДТП во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как сообщает «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте», 10 августа около 23:10 на дороге 41К-012 Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск в деревне Куйвози ВАЗ-2115 врезался в препятствие и съехал в кювет. По предварительной информации, неустановленный водитель не справился с управлением на затяжном повороте. Неустановленный — потому что пока непонятно, кто именно был за рулём: в салоне всё вверх дном. И ещё сильно пахнет алкоголем.

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В больницу в тяжёлом состоянии доставлены двое мужчин лет 30–35 на вид. Ещё один, в том же возрасте, погиб на месте. Он был пассажиром.

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Комментарии (2)

Банин
По деревням на местных дрогах пьяными ездить в традиции, ну а что если инспектор в соседнем доме твой одноклассник, например. Вот и ездят с бутылочкой пива в руке.
Rovesnik_Kommunizma
Пьянь, конечно, выжила
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