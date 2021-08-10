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Высушенный рекордной жарой Петербург в первой декаде августа перевыполнил месячную норму осадков

После изнурительной июльской жары петербургская погода прекратила притворяться крымской и вернулась к привычным достижениям. Последний летний месяц только за первую декаду перевыполнил климатическую норму осадков.

Итоги первой декады 10 августа подвели в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным станции, расположенной в Петроградском районе, за десять дней зафиксировано 106,5 мм осадков, или 131% от климатической нормы.

Из десяти дней августа без дождей обошлись три. При этом самый интенсивный ливень прошёл 3-го числа, когда налило 53% от нормы. Главным бассейном дождливого Петербурга традиционно стала Парашютная в районе Репищевой.

На август в городе обычно приходится максимум осадков. Звание самого мокрого за всю историю наблюдений удерживать август 1933, когда зафиксировали 190,8 мм осадков. Самым засушливым стал август 1955 года — выпало всего 1,3 мм осадков, что составляет 2% от нормы.

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