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ФНС готовит единый налоговый платеж для бизнеса. Он позволит предпринимателям оплачивать все и сразу

ФНС разработает механизм единого налогового платежа для бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует внедрить единый налоговый счет (ЕНС) для всех налогов, сборов и страховых взносов для организаций и индивидуальных предпринимателей. Служба разместила на портале закупок контракт на разработку концепции внедрения такого механизма на 4,6 млн рублей.

Как сообщает 10 августа РБК, в ведомстве видят несколько основных преимуществ единого налогового счета. Для уплаты налогов юрлицам и ИП нужны будут только ИНН и внесение суммы платежа. При этом произвести оплату также сможет третье лицо. Налогоплательщики получат возможность пользоваться сервисами в режиме реального времени — подключить автоплатеж, заказать детализацию, искать неучтенные платежи в системах ФНС и Федерального казначейства.

В налоговой предполагают, что это исключит ошибки при заполнении расчетных документов. Кроме того, если по разным налогам и взносам одновременно есть недоимки и переплаты, по ним не будут начисляться пени и проводиться взыскания. Исключением станет только долг по единому консолидированному сальдо.

По оценке службы, внедрение этого механизма позволит снизить нагрузку на государственные информационные системы: количество платежей может сократиться в три раза, лицевых счетов — в 4,5 раза, транзакций при взаимодействии ФНС и казначейства — на 135 тысяч.

Единый налоговый платеж для граждан был введен в 2019 году. Его суть в том, что налогоплательщик вносит сумму единым платежом, а налоговая сама распределяет средства нужным образом. В апреле правительство одобрило поправки, распространяющие этот механизм на бизнес. Как ранее сообщал глава ФНС Даниил Егоров, запустить ЕНП для юрлиц и ИП планируют к концу 2022 года.

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Комментарии (5)

SlawaPiter
За 4,6 млн.руб ... это даже не смешно.
Александр Соломко
Пока 75% налогов уходит в федеральный бюджет, вообще не вижу смысла в регионах их уплачивать.
Gr3m
Неужели! То, что можно было сделать еще 10 лет назад начали внедрять!
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