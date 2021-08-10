ФНС готовит единый налоговый платеж для бизнеса. Он позволит предпринимателям оплачивать все и сразу

Как сообщает 10 августа РБК, в ведомстве видят несколько основных преимуществ единого налогового счета. Для уплаты налогов юрлицам и ИП нужны будут только ИНН и внесение суммы платежа. При этом произвести оплату также сможет третье лицо. Налогоплательщики получат возможность пользоваться сервисами в режиме реального времени — подключить автоплатеж, заказать детализацию, искать неучтенные платежи в системах ФНС и Федерального казначейства.
В налоговой предполагают, что это исключит ошибки при заполнении расчетных документов. Кроме того, если по разным налогам и взносам одновременно есть недоимки и переплаты, по ним не будут начисляться пени и проводиться взыскания. Исключением станет только долг по единому консолидированному сальдо.
По оценке службы, внедрение этого механизма позволит снизить нагрузку на государственные информационные системы: количество платежей может сократиться в три раза, лицевых счетов — в 4,5 раза, транзакций при взаимодействии ФНС и казначейства — на 135 тысяч.
Единый налоговый платеж для граждан был введен в 2019 году. Его суть в том, что налогоплательщик вносит сумму единым платежом, а налоговая сама распределяет средства нужным образом. В апреле правительство одобрило поправки, распространяющие этот механизм на бизнес. Как ранее сообщал глава ФНС Даниил Егоров, запустить ЕНП для юрлиц и ИП планируют к концу 2022 года.