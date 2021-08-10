ФНС готовит единый налоговый платеж для бизнеса. Он позволит предпринимателям оплачивать все и сразу

Как сообщает 10 августа РБК, в ведомстве видят несколько основных преимуществ единого налогового счета. Для уплаты налогов юрлицам и ИП нужны будут только ИНН и внесение суммы платежа. При этом произвести оплату также сможет третье лицо. Налогоплательщики получат возможность пользоваться сервисами в режиме реального времени — подключить автоплатеж, заказать детализацию, искать неучтенные платежи в системах ФНС и Федерального казначейства.



В налоговой предполагают, что это исключит ошибки при заполнении расчетных документов. Кроме того, если по разным налогам и взносам одновременно есть недоимки и переплаты, по ним не будут начисляться пени и проводиться взыскания. Исключением станет только долг по единому консолидированному сальдо.

