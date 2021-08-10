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Суд отправил в СИЗО пенсионера, застрелившего ребенка под Тулой

В Тульской области на два месяца арестовали мужчину, убившего ребенка. Он останется в СИЗО до 9 октября.

В Тульской области суд заключил под стражу мужчину, который убил двухлетнюю девочку и ранил ее мать. Об этом 10 августа сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, вечером 8 августа в деревне Панарино пьяный местный житель 1952 года рождения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью на руках. Ребенок был ранен в голову и скончался на месте. Женщина попала в больницу.

СК возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Как пишет ТАСС, обвиняемый отправлен под стражу на два месяца, то есть до 9 октября.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что по данным СМИ мужчина взялся за ружье после того, как игравшие на улице дети назвали его толстым и пьяным. Пенсионер пошел домой за оружием, а когда вернулся, дети разбежались, но это его не остановило. Сначала он выстрелил в небо, а потом в сторону. Именно последний спуск курка и привел к гибели ребенка.

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