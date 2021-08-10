Суд отправил в СИЗО пенсионера, застрелившего ребенка под Тулой

В Тульской области суд заключил под стражу мужчину, который убил двухлетнюю девочку и ранил ее мать. Об этом 10 августа сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.



По версии следствия, вечером 8 августа в деревне Панарино пьяный местный житель 1952 года рождения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с дочерью на руках. Ребенок был ранен в голову и скончался на месте. Женщина попала в больницу.



СК возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

