«Обозвали толстым». Пенсионер выстрелил в женщину с дочкой на руках, пуля попала ребёнку в голову

В деревне Панарино Тульской области воскресным вечером 69-летний мужчина выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с двухлетней дочерью на руках. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.



Как сообщили в СК РФ 9 августа, пуля попала ребёнку в голову. Из-за полученных травм девочка скончалась на месте, ее мать госпитализировали.

