«Обозвали толстым». Пенсионер выстрелил в женщину с дочкой на руках, пуля попала ребёнку в голову

В деревне Панарино Тульской области воскресным вечером 69-летний мужчина выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая шла по улице с двухлетней дочерью на руках. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как сообщили в СК РФ 9 августа, пуля попала ребёнку в голову. Из-за полученных травм девочка скончалась на месте, ее мать госпитализировали.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных
По данным источника РИА Новости, мужчина — алкоголик. Он взялся за оружие после того, как кто-то назвал его толстым и пьяным. Гражданин стрелял не прицельно — в первый раз он выстрелил в небо, во второй в сторону. Именно последний спуск курка и привел к гибели ребенка.
RT ссылкой на местные СМИ передаёт, что мужчину обидели дети, игравшие на улице. Он пошёл домой за ружьём. Когда он вернулся, дети разбежались, но он всё равно стал стрелять.
На данный момент мужчина задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.