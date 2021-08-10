FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +22
73.51р86.44р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
3
Печать

Родственник Владимира Путина передумал участвовать в думских выборах

Роман Путин, двоюродный племянник президента России, подал заявление об отказе от выдвижения в Госдуму. Территориальная избирательная комиссия № 4 (ТИК № 4) на заседании 10 августа удовлетворила его заявление единогласно. Об этом «Фонтанке» рассказал член комиссии Николай Тямшанский.

Член ТИК пояснил, что Путина сняли по его собственному желанию и его заявление члены комиссии удовлетворили единогласно. В повестке заседания комиссии в этот день должны были рассмотреть вопрос об отказе Путину в регистрации в качестве кандидата.

Роман Путин планировал баллотироваться в Госдуму в качестве самовыдвиженца по 214-му (Северо-Восточному) округу. В июле он подал необходимые документы в ТИК.

© Фонтанка.Ру

По теме (1)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

266081655
"Эй, родственник! Мне несменяемый рупь должен!" (С)
265947515
Испужался, что будут постоянно издеваться и зачморят.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний