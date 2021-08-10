Родственник Владимира Путина передумал участвовать в думских выборах

Роман Путин, двоюродный племянник президента России, подал заявление об отказе от выдвижения в Госдуму. Территориальная избирательная комиссия № 4 (ТИК № 4) на заседании 10 августа удовлетворила его заявление единогласно. Об этом «Фонтанке» рассказал член комиссии Николай Тямшанский.



Член ТИК пояснил, что Путина сняли по его собственному желанию и его заявление члены комиссии удовлетворили единогласно. В повестке заседания комиссии в этот день должны были рассмотреть вопрос об отказе Путину в регистрации в качестве кандидата.