Чтобы воспользоваться новым способом записи, пришлось найти страницу во «ВКонтакте» Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра (СПб ИАЦ) и зайти в раздел «Приложения». И там среди мини-приложений «Медаль за оборону Ленинграда» и «НашСПб» скрывается новая разработка — мини-приложение под названием «Запись на вакцинацию».
В нём доступна информация обо всех свободных талонах на вакцинацию в каждом районе Петербурга, можно распечатать анкету перед прививкой от COVID-19 и ознакомиться с противопоказаниями. Для записи на прививку надо выбрать учреждение и время, а также ввести личные данные.
«Мы увеличиваем количество прививочных пунктов. Продолжаем внедрять новые способы записи на вакцинацию, при этом используем привычные для горожан сервисы. С запуском нового приложения петербуржцы получили ещё один удобный и быстрый способ привиться от коронавируса. Мы должны наращивать темпы вакцинации, чтобы как можно быстрее создать коллективный иммунитет», — приводятся слова Александра Беглова в сообщении Смольного.
Также записаться на вакцинацию возможно через Единую региональную информационно-справочную службу «122», портал «Здоровье петербуржца» и Госуслуги.
Получить прививку без записи можно в четырех десятках мобильных точек в Петербурге — в основном в торговых центрах. Полный список «Фонтанка» публиковала ранее.