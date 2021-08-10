Чтобы воспользоваться новым способом записи, пришлось найти страницу во «ВКонтакте» Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра (СПб ИАЦ) и зайти в раздел «Приложения». И там среди мини-приложений «Медаль за оборону Ленинграда» и «НашСПб» скрывается новая разработка — мини-приложение под названием «Запись на вакцинацию».

В нём доступна информация обо всех свободных талонах на вакцинацию в каждом районе Петербурга, можно распечатать анкету перед прививкой от COVID-19 и ознакомиться с противопоказаниями. Для записи на прививку надо выбрать учреждение и время, а также ввести личные данные.