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Смольный запустил приложение для вакцинации. Как его найти

Жителям Петербурга предлагают записаться на прививку через приложение

Петербуржцы теперь могут записаться на прививку через социальную сеть «ВКонтакте», объявили в Смольном. Если найдут, как это сделать. Анонсированное мини-приложение «Вакцинация COVID-19» поиском не находится. Как и любое другое, связанное с вакцинацией в Петербурге. Найти его «Фонтанке» удалось только на официальной странице разработчиков.

Чтобы воспользоваться новым способом записи, пришлось найти страницу во «ВКонтакте» Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра (СПб ИАЦ) и зайти в раздел «Приложения». И там среди мини-приложений «Медаль за оборону Ленинграда» и «НашСПб» скрывается новая разработка — мини-приложение под названием «Запись на вакцинацию».

В нём доступна информация обо всех свободных талонах на вакцинацию в каждом районе Петербурга, можно распечатать анкету перед прививкой от COVID-19 и ознакомиться с противопоказаниями. Для записи на прививку надо выбрать учреждение и время, а также ввести личные данные.

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«Мы увеличиваем количество прививочных пунктов. Продолжаем внедрять новые способы записи на вакцинацию, при этом используем привычные для горожан сервисы. С запуском нового приложения петербуржцы получили ещё один удобный и быстрый способ привиться от коронавируса. Мы должны наращивать темпы вакцинации, чтобы как можно быстрее создать коллективный иммунитет», — приводятся слова Александра Беглова в сообщении Смольного.

Также записаться на вакцинацию возможно через Единую региональную информационно-справочную службу «122», портал «Здоровье петербуржца» и Госуслуги.

Получить прививку без записи можно в четырех десятках мобильных точек в Петербурге — в основном в торговых центрах. Полный список «Фонтанка» публиковала ранее.

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Комментарии (4)

Certain_Friend
Лучше бы Смольный запустил дезинфекцию улиц, как перед парадом ВМФ! Заодно и войска химзащиты потренировались бы!
asgard
Ужас. Уже не знаю как свою принудиловку попиарить
tsodd
Ладно Госуслуги, но вводить свои персональные данные Вконтакте?
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