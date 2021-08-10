Суд в Москве отклонил иск Навального к Пескову. Оппозиционер требовал опровергнуть слова о «работе с ЦРУ»

Пресненский суд Москвы отклонил иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, в котором оппозиционер требовал опровергнуть заявление о сотрудничестве с американскими спецслужбами. Об этом 10 августа РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.



«Решением Пресненского районного суда города Москвы отказано в удовлетворении исковых требований Навального А. к Пескову Д. о защите чести, достоинства и деловой репутации», — рассказали в пресс-службе.



Поводом для иска стало заявление Пескова о том, что ЦРУ якобы ведет диалог с российскими спецслужбами через Навального. По его словам, «с больным работают специалисты ЦРУ» и то, что он говорит, «ему вкладывает в уста эта организация».

