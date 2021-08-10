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Суд в Москве отклонил иск Навального к Пескову. Оппозиционер требовал опровергнуть слова о «работе с ЦРУ»

Суд отклонил иск Навального к Пескову с требованием опровергнуть слова о «работе с ЦРУ»

Пресненский суд Москвы отклонил иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, в котором оппозиционер требовал опровергнуть заявление о сотрудничестве с американскими спецслужбами. Об этом 10 августа РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

«Решением Пресненского районного суда города Москвы отказано в удовлетворении исковых требований Навального А. к Пескову Д. о защите чести, достоинства и деловой репутации», — рассказали в пресс-службе.

Поводом для иска стало заявление Пескова о том, что ЦРУ якобы ведет диалог с российскими спецслужбами через Навального. По его словам, «с больным работают специалисты ЦРУ» и то, что он говорит, «ему вкладывает в уста эта организация».

Навальный посчитал, что подобные сведения порочат его честь, достоинство и деловую репутацию. Оппозиционер требовал признать их не соответствующими действительности и опубликовать опровержение на сайте Кремля. Исковое заявление было зарегистрировано еще осенью прошлого года.

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Комментарии (14)

266177487
песков гпавный глашатый пураши. а твари неприкасаемы даже если постоянно лгут.
266172681
блин, а ЦРУ норм платит наверное, я бы поработал)
Nationalverrater_2
Дык эта, чо? А где тогда лёхин парашют, накладной горб, сменные копыты на руки-ноги - пересекать КСП на кордоне, удостоверение шпиона ЦРУ, расписка о получение 30 баксов за продажу Родины? Ну хоть вражью жувачку у него нашли ?
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