После драки со стрельбой в Мытищах из России выдворят 12 мигрантов

Суд в Подмосковье вынес решение по административным делам участников массовой драки. Большинство из них — выходцы из Средней Азии



Мытищинский районный суд Московской области постановил выдворить из страны 12 мигрантов, которые принимали участие в массовой драке со стрельбой. Как 10 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, также каждому из нарушителей назначили штраф в 6 тысяч рублей.



Драка произошла 6 августа на Пограничной улице, в ней принимали участие около 40 мигрантов. К моменту прибытия полиции все разбежались. В отношении участников возбудили уголовное дело о хулиганстве.