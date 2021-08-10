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После драки со стрельбой в Мытищах из России выдворят 12 мигрантов

Суд в Подмосковье вынес решение по административным делам участников массовой драки. Большинство из них — выходцы из Средней Азии

Мытищинский районный суд Московской области постановил выдворить из страны 12 мигрантов, которые принимали участие в массовой драке со стрельбой. Как 10 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, также каждому из нарушителей назначили штраф в 6 тысяч рублей.

Драка произошла 6 августа на Пограничной улице, в ней принимали участие около 40 мигрантов. К моменту прибытия полиции все разбежались. В отношении участников возбудили уголовное дело о хулиганстве.

«Фонтанка» писала, что за участие в массовых драках МВД будет выдворять из России иностранцев. Такое решение было принято на фоне растущего количества межнациональных конфликтов.

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Комментарии (9)

265856848
паспорт поменяют на родине- и опять приедут(((((
tatarin
А у коровкиной тёщи бык околел! Какое отношение эта новость имеет к Санкт-Петербургу?
AlBerkut
Ну зачем выдворять?
Пусть поработают сначала. Бесплатно. Лет 25. В условиях крайнего севера...
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