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Госпитализация в Петербурге снижается без энтузиазма

Число госпитализаций в Петербурге уже не бьет рекордов, но и резкого снижения не показывает, следует из отчетов Смольного.

Как говорится в опубликованном 10 августа «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге», за минувшие сутки в стационары поступило 175 пациентов. Для сравнения: накануне, 9 августа, сообщалось о 176 госпитализированных больных. А неделей ранее, 3 августа, — о 186 за сутки.

В Петербурге заняты 5 481 койка из развернутых 6 977. То есть свободными остаются чуть меньше 1500 мест. В реанимации находятся 539 человек, а на ИВЛ — 230. На амбулаторном лечении с COVID-19 и пневмониями 44 253 пациента.

За минувшие сутки были привиты первым и вторым компонентом 4 259 человек. Хотя бы одной дозой в Петербурге вакцинированы 1,4 млн человек. Закончили цикл — 1,14 млн.

Как писала «Фонтанка», губернатор Александр Беглов призвал наращивать темпы вакцинации в Петербурге.

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Комментарии (1)

Piter Russo
Амбулаторных больных с диагнозом ОРЗ и ОРВИ - тоже стоит озвучивать.
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