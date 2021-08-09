Беглов заявил, что Петербургу надо наращивать темпы вакцинации

Вакцинация от коронавируса в Петербурге должна идти быстрее, чтобы мы скорее достигли коллективного иммунитета, заявил губернатор Александр Беглов.



«Вакцина поступает в Петербург регулярно. Работает порядка 150 пунктов вакцинации, а также мобильные бригады. Темпы вакцинации в городе необходимо наращивать, чтобы быстрее достичь коллективного иммунитета», — цитируют слова Беглова 9 августа в сообщении пресс-службы Смольного.



На сегодняшний день в Петербурге привито 1,37 млн человек, из них 1,13 млн полностью. Вакцина продолжает поступать в город — новая партия «Спутника Лайт» пришла накануне на фармбазу. В ней 24 тысячи доз.

