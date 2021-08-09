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Беглов заявил, что Петербургу надо наращивать темпы вакцинации

Вакцинация от коронавируса в Петербурге должна идти быстрее, чтобы мы скорее достигли коллективного иммунитета, заявил губернатор Александр Беглов.

«Вакцина поступает в Петербург регулярно. Работает порядка 150 пунктов вакцинации, а также мобильные бригады. Темпы вакцинации в городе необходимо наращивать, чтобы быстрее достичь коллективного иммунитета», — цитируют слова Беглова 9 августа в сообщении пресс-службы Смольного.

На сегодняшний день в Петербурге привито 1,37 млн человек, из них 1,13 млн полностью. Вакцина продолжает поступать в город — новая партия «Спутника Лайт» пришла накануне на фармбазу. В ней 24 тысячи доз.

В конце июля глава комздрава Дмитрий Лисовец констатировал, что хоть темпы вакцинации в Петербурге и значительно выросли, но они не позволят в ближайшие месяцы достигнуть коллективного иммунитета.

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Комментарии (14)

Tattiana
Петербургу надо наращивать темпы строительства метро.
Piter Russo
От всех видов бизнесов в СПб потребуйте 80% привившихся, хотя бы первым компонентом к 01.09.2021 числу. Вот и ускорите.
Так вы ж не потребуете, да и вакциной не сможете обеспечить огромный поток граждан от 18 лет..
Игoрь
Беглов заявил что петербургу надо наращивать, Петербург показал куда ему надо идти.
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