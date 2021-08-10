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Противочумный институт оценил шансы завоза в РФ смертельной лихорадки Марбург. От «болезни зеленых мартышек» нет вакцины

Российский противочумный институт оценил шансы завоза в РФ смертельной лихорадки Марбург

Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб» считает «крайне низкой» вероятность завоза лихорадки Марбург в РФ.

«Риск распространения на мировом уровне, а также риск завоза инфекции в Российскую Федерацию крайне низок», — приводит 10 августа вывод института РИА Новости.

Российские ученые при этом считают, что лихорадка будет развиваться в регионе обнаружения — африканской стране Гвинее. В «Микробе» добавили, что местные власти и международные организации пытаются не допустить дальнейшего распространения.

В России до сих пор не было зафиксировано болезни, вызванной вирусом Марбург. При этом завозные случаи наблюдались в США и Европе.

Накануне на территории Гвинеи выявили первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург, известной также как «болезнь зеленых мартышек». Вакцины от нее нет.

Впервые болезнь наблюдалась в 1967 году в Европе: в городах Марбурге и Франкфурте-на-Майне, также один человек наблюдался в Белграде. Источником инфекции в дальнейшем были признаны ввезённые из Уганды в Марбург африканские зелёные мартышки, ткани которых использовались для создания полиомиелитной вакцины. Был зарегистрирован 31 случай заболевания и семь смертельных исходов. Источником в природе во время всех этих вспышек были африканские зелёные мартышки, у которых болезнь может протекать бессимптомно. Участие других животных в природных очагах инфекции, а также пути передачи инфекции обезьянам пока не изучены.

Коэффициенты летальности во время вспышек марбургской геморрагической лихорадки варьируются в пределах от 24% до 88%. Лечение заключается в поддержании жизненных сил организма. В предыдущие годы случаи заболевания лихорадкой Марбург фиксировались в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Уганде и ЮАР.

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Комментарии (5)

altnec
Стрёмный пафос сегодня у власти - пугать зелеными мартышками.
Чё они употребили на своих ночных сборищах?
Dimitry Antonov
Сперва экспериментируют с вирусом, лезут к зелёным мартышкам, потом наблюдают, как развиваются эпидемии и пандемии...
doorbal_
вакцины нет. Гинцбург ща всё сделает за пару миллиардов.
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