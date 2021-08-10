Противочумный институт оценил шансы завоза в РФ смертельной лихорадки Марбург. От «болезни зеленых мартышек» нет вакцины

Российские ученые при этом считают, что лихорадка будет развиваться в регионе обнаружения — африканской стране Гвинее. В «Микробе» добавили, что местные власти и международные организации пытаются не допустить дальнейшего распространения.

В России до сих пор не было зафиксировано болезни, вызванной вирусом Марбург. При этом завозные случаи наблюдались в США и Европе.



Накануне на территории Гвинеи выявили первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург, известной также как «болезнь зеленых мартышек». Вакцины от нее нет.



Впервые болезнь наблюдалась в 1967 году в Европе: в городах Марбурге и Франкфурте-на-Майне, также один человек наблюдался в Белграде. Источником инфекции в дальнейшем были признаны ввезённые из Уганды в Марбург африканские зелёные мартышки, ткани которых использовались для создания полиомиелитной вакцины. Был зарегистрирован 31 случай заболевания и семь смертельных исходов. Источником в природе во время всех этих вспышек были африканские зелёные мартышки, у которых болезнь может протекать бессимптомно. Участие других животных в природных очагах инфекции, а также пути передачи инфекции обезьянам пока не изучены.



Коэффициенты летальности во время вспышек марбургской геморрагической лихорадки варьируются в пределах от 24% до 88%. Лечение заключается в поддержании жизненных сил организма. В предыдущие годы случаи заболевания лихорадкой Марбург фиксировались в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Уганде и ЮАР.

