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В Гвинее зафиксировали первый случай лихорадки Марбурга, от которой пока нет вакцины

На территории Гвинеи выявили первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург, известной также как «болезнь зеленых мартышек». Об этом 9 августа объявила Всемирная организация здравоохранения.

«Мы должны сделать все, чтобы остановить распространение вируса», — заявила глава африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти.

Вирус выявили в районе, где с минувшего января по июнь произошла вспышка лихорадки Эбола. Оба вируса относятся к одному и тому же классу. Заразившийся пациент умер. До нынешнего случая в Гвинее заболевших лихорадкой Марбург не фиксировалось.

Впервые болезнь наблюдалась в 1967 году в Европе: в городах Марбурге и Франкфурте-на-Майне, также один человек наблюдался в Белграде. Источником инфекции в дальнейшем были признаны ввезённые из Уганды в Марбург африканские зелёные мартышки, ткани которых использовались для создания полиомиелитной вакцины. Был зарегистрирован 31 случай заболевания и 7 смертельных исходов. Источником в природе во время всех этих вспышек были африканские зелёные мартышки, у которых болезнь может протекать бессимптомно. Участие других животных в природных очагах инфекции, а также пути передачи инфекции обезьянам пока не изучены.

Коэффициенты летальности во время вспышек марбургской геморрагической лихорадки варьируются в пределах от 24% до 88%. Против этого вируса пока не существует ни вакцины, ни лекарств. Лечение заключается в поддержании жизненных сил организма. В предыдущие годы случаи заболевания лихорадкой Марбург фиксировались в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, Уганде и ЮАР.

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