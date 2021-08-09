В Гвинее зафиксировали первый случай лихорадки Марбурга, от которой пока нет вакцины

На территории Гвинеи выявили первый случай заболевания геморрагической лихорадкой Марбург, известной также как «болезнь зеленых мартышек». Об этом 9 августа объявила Всемирная организация здравоохранения.

«Мы должны сделать все, чтобы остановить распространение вируса», — заявила глава африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти.

Вирус выявили в районе, где с минувшего января по июнь произошла вспышка лихорадки Эбола. Оба вируса относятся к одному и тому же классу. Заразившийся пациент умер. До нынешнего случая в Гвинее заболевших лихорадкой Марбург не фиксировалось.