Детский конструктор, джем, игральные столы: где прячут сигареты контрабандисты на Пулковской таможне

Шестнадцать раз за месяц на Пулковской таможне находили в перевозимом багаже или грузах контрабандный табак. Чаще всего через границу пытались отправить сигареты, реже — табак для кальяна и стики для электронных девайсов.



Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления 10 августа. Самым изобретательным оказался петербуржец, который пытался спрятать 480 пачек сигарет в игральных столах. Спрятанный «секрет» нашли в двух плоских деревянных ящиках на металлических ножках с изображениями людей и различных фигур, а также надписями на иностранном языке.

