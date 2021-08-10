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Детский конструктор, джем, игральные столы: где прячут сигареты контрабандисты на Пулковской таможне

Петербуржец пытался выдать ящики с сигаретами за игральные столы, но таможенники его раскусили

Шестнадцать раз за месяц на Пулковской таможне находили в перевозимом багаже или грузах контрабандный табак. Чаще всего через границу пытались отправить сигареты, реже — табак для кальяна и стики для электронных девайсов.

Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления 10 августа. Самым изобретательным оказался петербуржец, который пытался спрятать 480 пачек сигарет в игральных столах. Спрятанный «секрет» нашли в двух плоских деревянных ящиках на металлических ножках с изображениями людей и различных фигур, а также надписями на иностранном языке.

Другие контрабандисты хотели провезти нелегальный товар с детским конструктором, джемом, садовыми перчатками, сетками и соломинками.

«В настоящее время Пулковской таможней рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП России в отношении отправителей МПО по факту недекларирования пересылаемых товаров», — сообщила замначальника отдела таможенного оформления и таможенного контроля № 1 Почтового таможенного поста Вероника Лащенко.

Ранее «Фонтанка» писала, что на Пулковской таможне задержали крупнейшую партию контрафакта с начала года — более 90 тысяч пачек нелегальных сигарет.

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Комментарии (2)

Michael9870
Так вывозить же можно сколько хочешь, а? Это ввозить нельзя же?
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