На таможне задержали более 90 тыс. пачек нелегальных сигарет, следовавших в Петербург. Это крупнейшая партия контрафакта с начала года

Сотрудники Псковской таможни задержали в Невельском районе региона грузовой автомобиль с 185 коробками сигарет белорусского производства без акцизных марок РФ.
Как сообщили 23 июня в Северо-Западном таможенном управлении, в товаросопроводительных документах были указаны полимерные заготовки, однако помимо заявленного товара в грузовом отсеке было обнаружено 92,5 тысячи пачек сигарет без обязательной маркировки, которые пытались переправить в Петербург. В СЗТУ уточнили, что с начала года это самая крупная партия немаркированных сигарет, выявленная мобильными группами Псковской таможни. По среднерыночной стоимости общая сумма партии превышает 4,6 млн рублей.
Табачные изделия изъяты полицией для проведения проверочных мероприятий.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге таможенники перекрыли канал контрабанды боевых бронешлемов, которые перемещали международными почтовыми отправлениями.