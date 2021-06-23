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На таможне задержали более 90 тыс. пачек нелегальных сигарет, следовавших в Петербург. Это крупнейшая партия контрафакта с начала года

На Псковской таможне задержали крупнейшую партию контрафактных сигарет, следовавших в Петербург

Сотрудники Псковской таможни задержали в Невельском районе региона грузовой автомобиль с 185 коробками сигарет белорусского производства без акцизных марок РФ.

Как сообщили 23 июня в Северо-Западном таможенном управлении, в товаросопроводительных документах были указаны полимерные заготовки, однако помимо заявленного товара в грузовом отсеке было обнаружено 92,5 тысячи пачек сигарет без обязательной маркировки, которые пытались переправить в Петербург. В СЗТУ уточнили, что с начала года это самая крупная партия немаркированных сигарет, выявленная мобильными группами Псковской таможни. По среднерыночной стоимости общая сумма партии превышает 4,6 млн рублей.

Табачные изделия изъяты полицией для проведения проверочных мероприятий.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге таможенники перекрыли канал контрабанды боевых бронешлемов, которые перемещали международными почтовыми отправлениями.

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Комментарии (4)

Ser_N0771
это же нож в спину батьке... его, крепкояйцего, подлые ЕэСы санкцинируют, а тут еще "дружба-дружбой, табачок врозь"
perekuz
Около Апраксина двора люди южного типа в открытую торгуют контрабандными сигаретами и никто этого не "видит".
Игорь Полетаев
Паразит на балансе РФ не брезгует ничем. Ни официальными подачками, ни контрабасом, а при первой же возможности кинет.
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