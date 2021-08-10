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Врачи в Петербурге не смогли спасти полуторагодовалого мальчика, на которого упал шкаф. Возбуждено уголовное дело

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти малыша от шкафа

Петербургские врачи больше 10 дней боролись за жизнь полуторагодовалого мальчика, на которого упал шкаф.

Как стало известно «Фонтанке» 10 августа, накануне следователем отдела ГСУ СК по Петроградскому району Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По уточнённым данным, ребёнок скончался в больнице Святой Марии Магдалины четырьмя днями ранее. В медицинское учреждение он поступил 24 июля в крайне тяжёлом состоянии с отёком головного мозга, зияющими переломами черепа. Родители-мигранты пояснили, что на их сына упал шкаф в квартире родственника на Каменноостровском проспекте.

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Комментарии (1)

Владислав М
Очередные глупые родители угробили своего ребёнка.
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