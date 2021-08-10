Врачи в Петербурге не смогли спасти полуторагодовалого мальчика, на которого упал шкаф. Возбуждено уголовное дело

Как стало известно «Фонтанке» 10 августа, накануне следователем отдела ГСУ СК по Петроградскому району Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По уточнённым данным, ребёнок скончался в больнице Святой Марии Магдалины четырьмя днями ранее. В медицинское учреждение он поступил 24 июля в крайне тяжёлом состоянии с отёком головного мозга, зияющими переломами черепа. Родители-мигранты пояснили, что на их сына упал шкаф в квартире родственника на Каменноостровском проспекте.

