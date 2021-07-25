Инцидент произошёл накануне в квартире одного из домов по Каменноостровскому проспекту. О родителях известно немного. Оба приехали из Узбекистана, отец — дворник, мать на последнем месяце беременности. Все состоят на миграционном учёте, семья на профилактическом учёте не состоит.
Петербургские врачи спасают полуторагодовалого мальчика после падения шкафа на Каменноостровском проспекте
В Петербурге на ребёнка полутора лет упал шкаф. Мальчик получил тяжелейшие травмы, сейчас за его жизнь борются врачи. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 июля.
Инцидент произошёл накануне в квартире одного из домов по Каменноостровскому проспекту. О родителях известно немного. Оба приехали из Узбекистана, отец — дворник, мать на последнем месяце беременности. Все состоят на миграционном учёте, семья на профилактическом учёте не состоит.