FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +26
73.77р86.85р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
1
Печать

Петербургские врачи спасают полуторагодовалого мальчика после падения шкафа на Каменноостровском проспекте

В Петербурге на ребёнка полутора лет упал шкаф. Мальчик получил тяжелейшие травмы, сейчас за его жизнь борются врачи. Об этом «Фонтанке» стало известно 25 июля.

Инцидент произошёл накануне в квартире одного из домов по Каменноостровскому проспекту. О родителях известно немного. Оба приехали из Узбекистана, отец — дворник, мать на последнем месяце беременности. Все состоят на миграционном учёте, семья на профилактическом учёте не состоит.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Иван Финкман
Поэтому Икеа к каждому шкафу кладёт комплект крепежа к стенке.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний