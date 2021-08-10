Во все российские автомобили хотят внедрить «карты спасения»

Национальный стандарт по так называемым картам спасения для автомобилей — для эффективного спасения людей при происшествиях на дорогах — разрабатывают в России. Как сообщает 10 августа ТАСС со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России, специалисты которого подготовили первую редакцию ГОСТа, сейчас идут обсуждения с экстренными службами и производителями.



«Карта спасения» — это своего рода инструкция со всеми сведениями об автомобиле и рекомендациями по действиям с ним в случае ДТП. «Она позволит спасательным службам получить максимальную информацию об аварийном транспортном средстве для оказания оперативной, эффективной и безопасной помощи пострадавшим», — сообщили в организации.

