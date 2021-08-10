Во все российские автомобили хотят внедрить «карты спасения»

Национальный стандарт по так называемым картам спасения для автомобилей — для эффективного спасения людей при происшествиях на дорогах — разрабатывают в России. Как сообщает 10 августа ТАСС со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС России, специалисты которого подготовили первую редакцию ГОСТа, сейчас идут обсуждения с экстренными службами и производителями.
«Карта спасения» — это своего рода инструкция со всеми сведениями об автомобиле и рекомендациями по действиям с ним в случае ДТП. «Она позволит спасательным службам получить максимальную информацию об аварийном транспортном средстве для оказания оперативной, эффективной и безопасной помощи пострадавшим», — сообщили в организации.
Сотрудники экстренных служб могут не знать конструктивные особенности какой-нибудь редкой модели. При этом всё больше становится гибридных автомобилей и электромобилей с альтернативными источниками питания, которые существенно осложняют работу спасателей.
«Также появляются новые ограничения при работе с аварийным автомобилем, связанные не только с эффективным спасением пострадавших, но и с организацией личной безопасности спасателей. Как результат, возможно увеличение времени спасательной операции, в том числе время деблокировки пострадавших и оказания им первой помощи», — отмечается в сообщении. Кроме того, активная эксплуатация на дорогах электротранспорта ставит перед спасателями и пожарными такие вопросы, как проведение аварийно-спасательных работ с учетом параметров высоковольтной силовой установки бортовой сети электромобилей, условия тушения аккумуляторных батарей и исключения возможности их повторного возгорания. «Поэтому спасателям необходимо сразу после прибытия на место ДТП, еще до начала спасательных работ, идентифицировать пострадавший автомобиль и знать всё о его конструктивных особенностях. Это позволит эффективнее воспользоваться «золотым часом» — временем, когда есть реальная возможность для спасения жизни пострадавших», — уточнили во ВНИИ ГОЧС.