Трогательную историю о спасении котёнка рассказали петербуржцы в соцсетях. Помимо доброты, в ней есть безрассудство, но и, к счастью, хеппи-энд.
Минувшим вечером петербурженка Диана с друзьями гуляла по пешеходному Яхтенному мосту. Молодые люди услышали откуда-то сверху жалобные звуки. В этом месте над мостом проходит ЗСД. «Мы, недолго думая, добежали до машины и поехали на ЗСД спасать его», — рассказывает Диана 10 августа в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Ребята нашли зверька — он сидел внутри металлической балки. Можно предположить, что ради этого им пришлось остановиться на ЗСД, что очень опасно. Однако ДТП не случилось. Котёнка отвезли в ветклинику, где врачи осмотрели его и объявили, что он здоров. Малышку назвали ЗСД и ищут ей хозяина.
В пресс-службе «Магистрали северной столицы» посоветовали в таких ситуациях звонить по телефону 0405. Тем более опыт спасения котят у компании уже есть. При всем уважении к доброте спасателей — угроза безопасности при остановке автомобиля на магистрали слишком велика.
Это вторая за сутки история о спасении котёнка в Петербурге. Прошлой ночью на улице Некрасова провели целую спасательную операцию: там животное спряталось в автомобиле.