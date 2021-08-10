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Петербуржцы на Яхтенном мосту услышали писк котёнка с неба. Там оказался ЗСД

Кошку в Петербурге вытащили из дорожной конструкции

Трогательную историю о спасении котёнка рассказали петербуржцы в соцсетях. Помимо доброты, в ней есть безрассудство, но и, к счастью, хеппи-энд.

Минувшим вечером петербурженка Диана с друзьями гуляла по пешеходному Яхтенному мосту. Молодые люди услышали откуда-то сверху жалобные звуки. В этом месте над мостом проходит ЗСД. «Мы, недолго думая, добежали до машины и поехали на ЗСД спасать его», — рассказывает Диана 10 августа в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Ребята нашли зверька — он сидел внутри металлической балки. Можно предположить, что ради этого им пришлось остановиться на ЗСД, что очень опасно. Однако ДТП не случилось. Котёнка отвезли в ветклинику, где врачи осмотрели его и объявили, что он здоров. Малышку назвали ЗСД и ищут ей хозяина.

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В пресс-службе «Магистрали северной столицы» посоветовали в таких ситуациях звонить по телефону 0405. Тем более опыт спасения котят у компании уже есть. При всем уважении к доброте спасателей — угроза безопасности при остановке автомобиля на магистрали слишком велика.

Это вторая за сутки история о спасении котёнка в Петербурге. Прошлой ночью на улице Некрасова провели целую спасательную операцию: там животное спряталось в автомобиле.

Кошки и котята чаще забираются в машины с наступлением холодов — чтобы погреться, пока двигатель ещё теплый. Но случается такое и летом. Иногда приходится ехать на сервис. Спасти животное от смерти или тяжёлых увечий может простая привычка — постучать по капоту перед тем, как завести машину, и осмотреть колёса. Ещё одно эффективное средство — эфирные масла с запахами цитрусов. Кошки ненавидят эти запахи и будут обходить вашу машину стороной.

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Комментарии (3)

podpts178
слабоумие и отвага. подвергнуть жизни свои и других людей, а так же их имуществу, из-за котёнка это мощь. вспоминать и гордиться будут до старости, достойная новость для фонтанки.
WuhanRockCafe
Всякие случаи бывают.
Молодой парень полез на дерево спасать котенка, упал на спину - остаток жизни проводит в инвалидной коляске, а котенок сам слез.
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