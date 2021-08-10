Трогательную историю о спасении котёнка рассказали петербуржцы в соцсетях. Помимо доброты, в ней есть безрассудство, но и, к счастью, хеппи-энд.



Минувшим вечером петербурженка Диана с друзьями гуляла по пешеходному Яхтенному мосту. Молодые люди услышали откуда-то сверху жалобные звуки. В этом месте над мостом проходит ЗСД. «Мы, недолго думая, добежали до машины и поехали на ЗСД спасать его», — рассказывает Диана 10 августа в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».



Ребята нашли зверька — он сидел внутри металлической балки. Можно предположить, что ради этого им пришлось остановиться на ЗСД, что очень опасно. Однако ДТП не случилось. Котёнка отвезли в ветклинику, где врачи осмотрели его и объявили, что он здоров. Малышку назвали ЗСД и ищут ей хозяина.

