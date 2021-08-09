Заскочивший в детский сад в Кудрово житель Петербурга споткнулся об уголовное дело

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 9 августа в отношении мужчины, незаконно проникшего на территорию детсада в Кудрово, возбуждено дело по статье о хулиганстве. Задержанному вменяют часть 2 статьи 213 УК — грубое нарушение общественного порядка, совершённое с применением оружия, предметов, используемых в качестве оружия, либо связанное с сопротивлением представителю власти или иному лицу, исполняющему обязанности по охране правопорядка.
Вилка санкций предусматривает варианты. Преступник может получить штраф до 1 млн рублей, отправиться на принудительные работы сроком до пяти лет или в колонию максимум на семь лет.
Мужчину в сером заметили в детском саду на Европейском проспекте в половине третьего часа дня. Он вышагивал по крыше беседки, по словам заведующей, бросался телефоном и не выглядел адекватным. Смутьяна спугнул охранник, через два с половиной часа его задержала полиция. 32-летний кузнец и музыкант рассказал оперативникам, что покурил в подъезде, а потом куда-то бежал — в прохожих ему мерещились враги.