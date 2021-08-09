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Заскочивший в детский сад в Кудрово житель Петербурга споткнулся об уголовное дело

В короткой прогулке по территории детского сада во Всеволожском районе Ленобласти увидели уголовное хулиганство. Мужчина, который спасался от невидимых врагов и оказался на крыше беседки, может найти покой в колонии.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 9 августа в отношении мужчины, незаконно проникшего на территорию детсада в Кудрово, возбуждено дело по статье о хулиганстве. Задержанному вменяют часть 2 статьи 213 УК — грубое нарушение общественного порядка, совершённое с применением оружия, предметов, используемых в качестве оружия, либо связанное с сопротивлением представителю власти или иному лицу, исполняющему обязанности по охране правопорядка.

Вилка санкций предусматривает варианты. Преступник может получить штраф до 1 млн рублей, отправиться на принудительные работы сроком до пяти лет или в колонию максимум на семь лет.

Мужчину в сером заметили в детском саду на Европейском проспекте в половине третьего часа дня. Он вышагивал по крыше беседки, по словам заведующей, бросался телефоном и не выглядел адекватным. Смутьяна спугнул охранник, через два с половиной часа его задержала полиция. 32-летний кузнец и музыкант рассказал оперативникам, что покурил в подъезде, а потом куда-то бежал — в прохожих ему мерещились враги.

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Комментарии (13)

Свободу Лёхе!
Судя по всему, человек - болен, пока что - безобидно, тут - врачам решать.., а так-то - жалко конечно людей.., бежал к детям прятаться, возможно - аура у него нормальная но, - что-то где-то пошло не так..;)
Antuan Rokanten
На мой взгляд часть 2 ст. 213 вменена излишне. Дело развалится. Здесь чистая административка. Хотя я признаю, что данный субъект опасен для общества. Но он в общем не успел ничего совершить на уголовку.
kоt-obormot
"в прохожих ему мерещились враги." - да таких в нынешней дурке под названием РФ минимум 76% - которым все враги вокруг мерещатся.
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