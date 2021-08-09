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Тайна неадекватной прогулки в Кудрово раскрыта. Стало известно, что потянуло мужчину в детский сад

Петербуржец рассказал, как оказался на крыше беседки детского сада в Кудрово

Герой ролика и нарушитель спокойствия детского сада во Всеволожском районе Ленобласти рассказал о своём вторжении в «Маленькую страну». По его словам, на крышу беседки его загнал страх.

Восстановить маршрут, который 9 августа завёл в частный детский сад «Маленькая страна» в Кудрово, задержанный пытался в автомобиле полиции. Судя по всему, променад он совершил под воздействием изменяющих сознание веществ, в памяти остались начало и конец пути.

47news

Оперативникам мужчина рассказал, что покурил в подъезде нечто через «стеклянную трубочку с кругляшком на конце», дальше — провал. «Меня охватила паника жёсткая, бежал куда-то. Думал, что сейчас меня все убьют», — говорит он на записи, опубликованной 47news.

Детали появления в детском саду пока в тумане, но на крышу беседки он взлетел в страхе.

— А кто за тобой бежал? — уточнил оперативник.

— Я думал, все.

На вопрос, есть ли у него нож, ответил отрицательно.

Мужчину задержали около пяти часов вечера за незаконное проникновение на территорию детского сада на Европейском проспекте в Кудрово. Изначально сообщалось, что человек в сером принёс холодное оружие. Заведующая рассказала, что нож видели дети, но сама она его не заметила. Странная прогулка попала на видео, герой успел сбежать, но недалеко.

Задержанному 32 года. По данным «Фонтанки», он родом из Воронежа, в Петербурге зарегистрирован на Наличной улице. В инстаграме называет себя музыкантом, хвастается маленькой дочерью. Может расчистить и подковать копыта лошади. В полицейском главке уточнили, что житель Петербурга ранее был судим. Смутьяна отправили на освидетельствование на предмет наличия в крови алкоголя или запрещённых веществ — давняя зависимость от них для правоохранителей не секрет.

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Комментарии (6)

PSW
Незаконное проникновение на территорию детского сада?? А ничего, что в 80-х годах через все детские садики, например, Невского района были проходы насквозь и людской поток шёл весь день через территорию садика? И ничего, все были довольны…
pila_grigoryeva
и что он сделал?у каждого второго мигранта есть при себе нож -может их сразу всех в каталажку
Наркотики зло но состава преступления нет
Ruth D. Armstead
Эх, "егорка", ну и занимался бы тем , чем умеешь - подковывал бы лошадей. Нафиг тебе в тюрьму?
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