Восстановить маршрут, который 9 августа завёл в частный детский сад «Маленькая страна» в Кудрово, задержанный пытался в автомобиле полиции. Судя по всему, променад он совершил под воздействием изменяющих сознание веществ, в памяти остались начало и конец пути.

Оперативникам мужчина рассказал, что покурил в подъезде нечто через «стеклянную трубочку с кругляшком на конце», дальше — провал. «Меня охватила паника жёсткая, бежал куда-то. Думал, что сейчас меня все убьют», — говорит он на записи, опубликованной 47news.

Детали появления в детском саду пока в тумане, но на крышу беседки он взлетел в страхе.



— А кто за тобой бежал? — уточнил оперативник.



— Я думал, все.



На вопрос, есть ли у него нож, ответил отрицательно.

Мужчину задержали около пяти часов вечера за незаконное проникновение на территорию детского сада на Европейском проспекте в Кудрово. Изначально сообщалось, что человек в сером принёс холодное оружие. Заведующая рассказала, что нож видели дети, но сама она его не заметила. Странная прогулка попала на видео, герой успел сбежать, но недалеко.



Задержанному 32 года. По данным «Фонтанки», он родом из Воронежа, в Петербурге зарегистрирован на Наличной улице. В инстаграме называет себя музыкантом, хвастается маленькой дочерью. Может расчистить и подковать копыта лошади. В полицейском главке уточнили, что житель Петербурга ранее был судим. Смутьяна отправили на освидетельствование на предмет наличия в крови алкоголя или запрещённых веществ — давняя зависимость от них для правоохранителей не секрет.

