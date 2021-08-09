«Сегодня около 17 часов сотрудники уголовного розыска УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области задержали на Столичной улице в городе Кудрово 32-летнего ранее судимого жителя города Санкт-Петербурга. Он подозревается в том, что несколькими часами ранее незаконно проник на территорию детского сада», — сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области.
Доследственную проверку по факту случившегося в частном детском саду «Маленькая страна» на Европейском проспекте в Кудрово также организовал Следственный комитет по Ленобласти.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Странного визитёра в детском саду заметили около двух часов дня. Мужчина вышагивал по крыше беседки, бросался телефоном и не производил впечатления адекватного. Заведующая детсадом рассказала, что ножа в руках человека не увидела, но дети говорили, что он был. Мужчина сбежал, увидев охранника.