FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +21
73.13р86.46р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуТОКИО-2020Образ жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
7
Печать

Мужчина, который проник на территорию детсада в Кудрово, задержан. Его прошлое небезупречно

Полиция задержала мужчину, который проник в детсад в Кудрово

Следственный комитет и полиция выясняют обстоятельства, при которых мужчина проник на территорию детского сада во Всеволожском районе Ленобласти 9 августа. Сам нарушитель спокойствия задержан.

«Сегодня около 17 часов сотрудники уголовного розыска УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области задержали на Столичной улице в городе Кудрово 32-летнего ранее судимого жителя города Санкт-Петербурга. Он подозревается в том, что несколькими часами ранее незаконно проник на территорию детского сада», — сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области.

ПоделитьсяПоделиться

Доследственную проверку по факту случившегося в частном детском саду «Маленькая страна» на Европейском проспекте в Кудрово также организовал Следственный комитет по Ленобласти.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Странного визитёра в детском саду заметили около двух часов дня. Мужчина вышагивал по крыше беседки, бросался телефоном и не производил впечатления адекватного. Заведующая детсадом рассказала, что ножа в руках человека не увидела, но дети говорили, что он был. Мужчина сбежал, увидев охранника.

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

Brezhnev
Не оскудела ещё талантами (зачёркнуто) идиотами и недоумками земля Русская! )))
tatarin
Детство, детство, ты куда бежишь,
Детство, детство, ты куда спешишь,
Не наигрался я ещё с тобой,
Детство, детство, ты куда, постой.
sakorol
кому он нужен через 3 часа отпустят
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний