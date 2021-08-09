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В Кудрово неадекватный мужчина забрался на крышу беседки детского сада

Полиция ищет мужчину, проникшего на территорию детсада во Всеволожском районе Ленобласти.

Около двух часов дня 9 августа во всеволожскую полицию поступило сообщение о происшествии в частном детском саду «Маленькая страна» на Европейском проспекте в Кудрово. Первоначально сообщалось, что на территорию учреждения забрался вооружённый холодным оружием мужчина. Об этом 9 августа сообщает 47news.

Как рассказала изданию заведующая детсадом, неизвестный забрался на крышу беседки и скинул оттуда телефон, после чего убежал. «Находился в неадекватном состоянии. Я ножа у него не видела, дети говорят, что был. Сейчас его ищет полиция», — описала она ситуацию.

Автор: Жизнь в Кудрово / vk.com

Очевидцы сняли на видео гостя в сером, который прохаживался по крыше одной из беседок.

Фото: паблик «Жизнь в Кудрово», vk.com
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В районной администрации сообщили, что, по данным на три часа дня, мужчина покинул территорию детского сада. Пострадавших в результате его набега нет.

Фото: паблик «Жизнь в Кудрово», vk.com

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