Около двух часов дня 9 августа во всеволожскую полицию поступило сообщение о происшествии в частном детском саду «Маленькая страна» на Европейском проспекте в Кудрово. Первоначально сообщалось, что на территорию учреждения забрался вооружённый холодным оружием мужчина. Об этом 9 августа сообщает 47news.



Как рассказала изданию заведующая детсадом, неизвестный забрался на крышу беседки и скинул оттуда телефон, после чего убежал. «Находился в неадекватном состоянии. Я ножа у него не видела, дети говорят, что был. Сейчас его ищет полиция», — описала она ситуацию.