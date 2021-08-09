Чиновники Камчатки попались на установке оборудования для майнинга криптовалют на работе

«В ходе проверки установлено, что под учетными записями нескольких госслужащих на их автоматизированные рабочие места была зафиксирована попытка установки специального программного обеспечения, предназначенного для майнинга криптовалют. Программное обеспечение было подготовлено к вычислению криптовалют monero, bytecoin и infinium-8», — рассказали в минцифры 9 августа.

Сотрудники правительства Камчатского края хотели майнить криптовалюту на рабочем месте. Об их попытке установить соответствующее оборудование минцифры региона сообщило в ФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что эти действия поставили под угрозу информационную безопасность сети правительства Камчатского края, ведь туда мог проникнуть криптоджекинг — компьютерный вирус, который скрывается в системе и похищает вычислительные ресурсы устройства для добычи ценных криптовалют. Более того, майнинг из-за высокой нагрузки мог просто-напросто обесточить все системы правительства Камчатского края.

Результаты проверки по этому инциденту переданы в региональное управление ФСБ.