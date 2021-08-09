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Чиновники Камчатки попались на установке оборудования для майнинга криптовалют на работе

Сотрудники правительства Камчатского края хотели майнить криптовалюту на рабочем месте. Об их попытке установить соответствующее оборудование минцифры региона сообщило в ФСБ.

«В ходе проверки установлено, что под учетными записями нескольких госслужащих на их автоматизированные рабочие места была зафиксирована попытка установки специального программного обеспечения, предназначенного для майнинга криптовалют. Программное обеспечение было подготовлено к вычислению криптовалют monero, bytecoin и infinium-8», — рассказали в минцифры 9 августа.

В ведомстве подчеркнули, что эти действия поставили под угрозу информационную безопасность сети правительства Камчатского края, ведь туда мог проникнуть криптоджекинг — компьютерный вирус, который скрывается в системе и похищает вычислительные ресурсы устройства для добычи ценных криптовалют. Более того, майнинг из-за высокой нагрузки мог просто-напросто обесточить все системы правительства Камчатского края.

Результаты проверки по этому инциденту переданы в региональное управление ФСБ.

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Комментарии (7)

Мужской Взгляд
Они слишком тупые, чтобы майнить, да и зарабатывают хорошо, здесь неплохо бы с сисадмина спросить.
chip1
99% что чиновники Камчатского края и не помышляли о криптовалютах, быстрее всего это шаловливые рученки сисадмина.
Alex_M
Ахах, видимо просто забыли поделиться)
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