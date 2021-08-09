Авария с «перевертышем», произошедшая днем 9 августа во Фрунзенском районе Петербурга, попала в объектив камеры видеонаблюдения. Запись показала, к чему приводит спешка.
ДТП произошло на перекрестке Софийской улицы и улицы Белы Куна. Как уточняют очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», столкнулись белый KIA Rio и черный BMW. На видео, опубликованном в телеграм-канале «Мегаполис», видно, как БМВ, двигаясь по Софийской, выезжает на перекресток, когда встречный поток стоит явно в ожидании зеленого сигнала светофора, и получает удар в бок от едущего по Белы Куна КИА. У БМВ заносит заднюю часть, затем он ударяется колесом о поребрик островка безопасности и, снося дорожный знак, падает на бок.
Очевидцы сообщали о двух пострадавших. Им перебинтовали головы, но на скорой увозить не стали.