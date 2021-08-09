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Запись с камеры показала, как KIA отправил BMW вертеться на боку на перекрестке Софийской и Белы Куна

Перевернувшийся на Софийской улице BMW выехал на перекресток на красный

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Авария с «перевертышем», произошедшая днем 9 августа во Фрунзенском районе Петербурга, попала в объектив камеры видеонаблюдения. Запись показала, к чему приводит спешка.

ДТП произошло на перекрестке Софийской улицы и улицы Белы Куна. Как уточняют очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», столкнулись белый KIA Rio и черный BMW. На видео, опубликованном в телеграм-канале «Мегаполис», видно, как БМВ, двигаясь по Софийской, выезжает на перекресток, когда встречный поток стоит явно в ожидании зеленого сигнала светофора, и получает удар в бок от едущего по Белы Куна КИА. У БМВ заносит заднюю часть, затем он ударяется колесом о поребрик островка безопасности и, снося дорожный знак, падает на бок.

«Мегаполис»

Очевидцы сообщали о двух пострадавших. Им перебинтовали головы, но на скорой увозить не стали.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (3)

KOHTPASPB
Сто лет не был на софийке, там встречный поток справа?
Borze
я вот на видео совсем не увидел кому какой сигнал горел.
Иван 2пырьев
где этот наш местный диагност, тут конфликт диагнозов!!
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