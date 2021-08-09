Авария с «перевертышем» днем 9 августа собрала толпу неравнодушных прохожих во Фрунзенском районе Петербурга. Попытка вернуть машину на колеса успехом не увенчалась, но о пострадавших позаботились быстро.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на перекрестке Софийской улицы с улицей Белы Куна столкнулись два легковых автомобиля. Одному сильно смяло переднюю часть, а второй от удара опрокинулся на бок. На кадрах с места аварии видно двоих мужчин с перебинтованными головами.