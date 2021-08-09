Авария с «перевертышем» днем 9 августа собрала толпу неравнодушных прохожих во Фрунзенском районе Петербурга. Попытка вернуть машину на колеса успехом не увенчалась, но о пострадавших позаботились быстро.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на перекрестке Софийской улицы с улицей Белы Куна столкнулись два легковых автомобиля. Одному сильно смяло переднюю часть, а второй от удара опрокинулся на бок. На кадрах с места аварии видно двоих мужчин с перебинтованными головами.
читатель «Фонтанки»
«01 и 02 очень быстро приехали, через 10 буквально минут, а скорые — сразу три штуки, зато попозже примчались. И неравнодушные мгновенно выбежали переворачивать машину, человек 25, хоть ничего и не вышло у них, — рассказывает участница группы Дарья. — Меня поразила скорость, с которой собралось так много людей вокруг места ДТП. И, кстати, двум пострадавшим перевязали головы тоже сразу».
По ее словам, приехавшие на место сотрудники ДПС разогнали этот «митинг стихийный помощников», но люди не разошлись, а стали наблюдать со стороны. «Перевязанные все ещё сидят на бордюрчике, и последняя скорая только отъехала, без них», — добавляет очевидица.