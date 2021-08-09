На МКС попробуют выращивать растения. Первым делом — пекинскую капусту

На Международной космической станции будут выращивать растения в промышленных масштабах — в качестве эксперимента. Первой в очереди идет пекинская капуста.



Как рассказал в интервью ТАСС заведующий лабораторией разработки и реализации медико-биологических программ ИМБП РАН Юрий Смирнов, часть урожая будут отправлять на Землю для исследований, а часть пойдет в пищу космонавтам. В дальнейшем на МКС планируют посадить карликовые томаты, а также бобовые и злаковые культуры.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что на МКС попробуют выпекать хлеб, зерна для которого будут выращивать там же.

