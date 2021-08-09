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На МКС попробуют выращивать растения. Первым делом — пекинскую капусту

Модуль «Наука» на МКС обзаведется космической оранжереей

На Международной космической станции будут выращивать растения в промышленных масштабах — в качестве эксперимента. Первой в очереди идет пекинская капуста.

Как рассказал в интервью ТАСС заведующий лабораторией разработки и реализации медико-биологических программ ИМБП РАН Юрий Смирнов, часть урожая будут отправлять на Землю для исследований, а часть пойдет в пищу космонавтам. В дальнейшем на МКС планируют посадить карликовые томаты, а также бобовые и злаковые культуры.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что на МКС попробуют выпекать хлеб, зерна для которого будут выращивать там же.

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Комментарии (2)

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Да да! Будем брюкву выращивать ну и турнепс на десерт. Заживем!
Ну если конечно опять, чего ни будь не отвалится.
Dimitry Antonov
Это технологический прорыв? Никто и никогда раньше не задумывался о возможности и целесообразности производства в промышленных масштабах продуктов питания на орбите? Ну, что же, новый модуль "Наука" пришёлся ко времени!
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