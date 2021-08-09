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«Если бы Горбачев меня тогда послушал...» Лукашенко рассказал, как хотел спасти СССР

Лукашенко рассказал, как предлагал спасти СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал сорвать подписание Беловежских соглашений и сохранить СССР, но его никто не стал слушать.

«Если бы Горбачев меня тогда, сопливого депутата, послушал, мы бы сейчас жили в единой стране. <…> Не послушали!» — сказал он 9 августа во время «Большого разговора с президентом».

План Лукашенко состоял в том, чтобы изолировать резиденцию в Беловежской пуще, где собрались президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук, а также председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич.

«Я говорил: разрешите я выеду на границу, я там служил, и к утру все будет изолировано. Никакие телефоны работать не будут, баня будет работать, спиртное будем подвозить машинами, и они даже не будут стараться никому звонить», — поведал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, ничего не получилось, потому что КГБ и руководство страны «струсили».

Беловежские соглашения были подписаны 8 декабря 1991 года. В них констатировалось прекращение существования СССР как «субъекта международного права и геополитической реальности» и заявлялось о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

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Комментарии (17)

260602101
Единственные два слова правды - Сопливый депутат.
Печенеги и половцы
Он и сейчас сопливый и скользкий тип.
Iamthebeast
Ничего себе байки!
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