«Если бы Горбачев меня тогда послушал...» Лукашенко рассказал, как хотел спасти СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал сорвать подписание Беловежских соглашений и сохранить СССР, но его никто не стал слушать.
«Если бы Горбачев меня тогда, сопливого депутата, послушал, мы бы сейчас жили в единой стране. <…> Не послушали!» — сказал он 9 августа во время «Большого разговора с президентом».
План Лукашенко состоял в том, чтобы изолировать резиденцию в Беловежской пуще, где собрались президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук, а также председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич.
«Я говорил: разрешите я выеду на границу, я там служил, и к утру все будет изолировано. Никакие телефоны работать не будут, баня будет работать, спиртное будем подвозить машинами, и они даже не будут стараться никому звонить», — поведал белорусский лидер.
По словам Лукашенко, ничего не получилось, потому что КГБ и руководство страны «струсили».
Беловежские соглашения были подписаны 8 декабря 1991 года. В них констатировалось прекращение существования СССР как «субъекта международного права и геополитической реальности» и заявлялось о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).