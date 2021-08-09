«Если бы Горбачев меня тогда послушал...» Лукашенко рассказал, как хотел спасти СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал сорвать подписание Беловежских соглашений и сохранить СССР, но его никто не стал слушать.



«Если бы Горбачев меня тогда, сопливого депутата, послушал, мы бы сейчас жили в единой стране. <…> Не послушали!» — сказал он 9 августа во время «Большого разговора с президентом».



План Лукашенко состоял в том, чтобы изолировать резиденцию в Беловежской пуще, где собрались президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук, а также председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич.

