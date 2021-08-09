Великобритания вслед за ЕС наложила санкции на российского миллиардера и «соратника Лукашенко» Гуцериева

Российский миллиардер Михаил Гуцериев попал под новые санкции из-за Белоруссии — на этот раз, вслед за баном ЕС, он оказался в чёрном списке Великобритании. Гуцериев занимает 60-е место в списке богатейших в России по версии Forbes, строит в Белоруссии новый завод по производству удобрений «Славкалий».
Как заявило 9 августа британское правительство, Гуцериев является «одним из крупнейших частных инвесторов в Белоруссию и давним соратником Александра Лукашенко». Он же якобы «оказывал поддержку властям Белоруссии, в том числе используя свои деловые интересы».
Новый пакет санкций Великобритания «презентовала» Белоруссии на годовщину президентских выборов, после которых в республике начались массовые протесты.
«Режим Лукашенко продолжает разрушать демократию и нарушать права человека в Белоруссии. Эти санкции демонстрируют, что Великобритания не будет мириться с действиями Лукашенко после фальсификации выборов», — прокомментировал новые ограничительные меры министр иностранных дел королевства Доминик Рааб.
The Lukashenko regime continues to undermine democracy & commit human rights violations. A year on from the fraudulent elections held in Belarus, we are imposing a significant package of new trade, financial & aviation sanctions. https://t.co/AYqqiFIULz— Dominic Raab (@DominicRaab) August 9, 2021
Ранее Гуцериева включил в пакет санкций против Белоруссии Брюссель. Вскоре после этого Гуцериев досрочно покинул совет директоров «Русснефти».