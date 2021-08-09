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Великобритания вслед за ЕС наложила санкции на российского миллиардера и «соратника Лукашенко» Гуцериева

Миллиардер Гуцериев попал под санкции Великобритании против Белоруссии

Российский миллиардер Михаил Гуцериев попал под новые санкции из-за Белоруссии — на этот раз, вслед за баном ЕС, он оказался в чёрном списке Великобритании. Гуцериев занимает 60-е место в списке богатейших в России по версии Forbes, строит в Белоруссии новый завод по производству удобрений «Славкалий».

Как заявило 9 августа британское правительство, Гуцериев является «одним из крупнейших частных инвесторов в Белоруссию и давним соратником Александра Лукашенко». Он же якобы «оказывал поддержку властям Белоруссии, в том числе используя свои деловые интересы».

Новый пакет санкций Великобритания «презентовала» Белоруссии на годовщину президентских выборов, после которых в республике начались массовые протесты.

«Режим Лукашенко продолжает разрушать демократию и нарушать права человека в Белоруссии. Эти санкции демонстрируют, что Великобритания не будет мириться с действиями Лукашенко после фальсификации выборов», — прокомментировал новые ограничительные меры министр иностранных дел королевства Доминик Рааб.

Ранее Гуцериева включил в пакет санкций против Белоруссии Брюссель. Вскоре после этого Гуцериев досрочно покинул совет директоров «Русснефти».

Новые санкции Великобритании против Белоруссии подразумевают запрет полетов и приземлений белорусских авиаперевозчиков на территории Великобритании и запрет на оказание технической помощи самолетам Лукашенко; торговые ограничения в отношении калийных удобрений, нефтепродуктов, технологий и товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения для сокращения объема доходов, поступающих режиму Лукашенко; финансовые меры, запрещающие покупку ценных бумаг и других финансовых инструментов, выпущенных Минфином или госбанками Белоруссии, а также предоставление кредитов.

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