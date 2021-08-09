Великобритания вслед за ЕС наложила санкции на российского миллиардера и «соратника Лукашенко» Гуцериева

Российский миллиардер Михаил Гуцериев попал под новые санкции из-за Белоруссии — на этот раз, вслед за баном ЕС, он оказался в чёрном списке Великобритании. Гуцериев занимает 60-е место в списке богатейших в России по версии Forbes, строит в Белоруссии новый завод по производству удобрений «Славкалий».

Как заявило 9 августа британское правительство, Гуцериев является «одним из крупнейших частных инвесторов в Белоруссию и давним соратником Александра Лукашенко». Он же якобы «оказывал поддержку властям Белоруссии, в том числе используя свои деловые интересы».