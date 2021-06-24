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Попавший под санкции ЕС Гуцериев покидает совет директоров «Руснефти»

Миллиардер Михаил Гуцериев решил выйти из состава совета директоров основанной им «Руснефти», об этом сообщается на сайте компании. Причины такого решения в релизе не указаны.

«Друг Лукашенко», каковым его считают еврочиновники, создал «Руснефть» в 2002 году. В 2007 году, на фоне расследования возбуждённого против него уголовного дела, миллиардер продал компанию Олегу Дерипаске, но уже через три года, после окончания расследования, вернул управление в свои руки.

Решение руководителя «Руснефти» последовало после введённых против него 21 июня санкций. Европейцы называют Гуцериева «давним другом» Лукашенко и выгодоприобретателем его правления. Выводы еврочиновники основывают, в том числе, на том, что компания миллиардера стала единственной, кто поставлял нефть в республику во время экономических споров с Россией в 2020 году. К тому же Михаил Гуцериев объявил себя владельцем резиденции, которую связывают с Александром Лукашенко, тем самым, по мнению еврочиновников, прикрыл последнего, когда журналисты изучали его активы. Ещё одним эпизодом, который позволил связать президента республики с Гуцериевым, стало то, что Лукашенко поддержал руководителя «Руснефти», когда против него в России возбудили уголовное дело.

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