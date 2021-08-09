В распоряжении «Фонтанки» появилась новая видеозапись, которая дополняет первое видео.
На записи видно, как чёрная БМВ задевает встречную «Шкоду», стоящую на поворот на Садовую улицу. От внедорожника отлетает колесо. Уже без него БМВ катится вперёд и сдавливает очередь автомобилей, которые ждут зелёного сигнала напротив Елисеевского магазина. С заднего сиденья «Шкоды» выбегают на тротуар две девушки.
«Фонтанка.ру»
По данным ГУ МВД по Петербургу и области, в ДТП 8 августа в 23:55 на Невском проспекте, 37, пострадали водитель БМВ и пассажирка «Шкоды». В общей сложности виновник разбил пять автомобилей, включая свой.