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Высекая искры, BMW таранит очередь на светофоре, сзади катится колесо. Новый ракурс на массовое ДТП на Невском

Водитель БМВ на Невском в Петербурге разбил машины, стоявшие на красный

Камеры видеонаблюдения полностью сняли массовое ДТП на Невском проспекте.

В распоряжении «Фонтанки» появилась новая видеозапись, которая дополняет первое видео.

На записи видно, как чёрная БМВ задевает встречную «Шкоду», стоящую на поворот на Садовую улицу. От внедорожника отлетает колесо. Уже без него БМВ катится вперёд и сдавливает очередь автомобилей, которые ждут зелёного сигнала напротив Елисеевского магазина. С заднего сиденья «Шкоды» выбегают на тротуар две девушки.

«Фонтанка.ру»

По данным ГУ МВД по Петербургу и области, в ДТП 8 августа в 23:55 на Невском проспекте, 37, пострадали водитель БМВ и пассажирка «Шкоды». В общей сложности виновник разбил пять автомобилей, включая свой.

Фото: Сергей, «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: Александра, «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
Фото: Александра, «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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Комментарии (9)

sakorol
кто ж этот таинственный водитель?
AlBerkut
А пилот из бмв точно в адеквате был, или может под чем-то?...
Как бы не справиться с пилотированием, на прямом участке...
Ну и насколько 'офольгивел' или офуфлыжился бмв, при не очень-то и сильном касательном ударе потерять колесо... Однако🤔
Mash
Шарики на думской/ломоносова/грибанале все так же продают из машин.
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