В Финляндии началась вакцинация детей старше 12 лет. Принять решение о прививке они могут самостоятельно

Власти Финляндии 9 августа начали вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.



По данным министерства социальных дел и здравоохранения страны, подростков будут прививать в школах вакцинами компаний Pfizer и Moderna. При этом дети самостоятельно смогут принять решение о прививке без согласия законных представителей.

«Несовершеннолетний может сам принять решение о прививке при условии, что специалист в области здравоохранения, который вводит препарат, сделает вывод, что несовершеннолетний может принять решение о вакцинации с учетом его возраста и уровня развития», — пояснили в ведомстве.

