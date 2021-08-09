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В Финляндии началась вакцинация детей старше 12 лет. Принять решение о прививке они могут самостоятельно

В Финляндии детей старше 12 лет начали прививать от коронавируса

Власти Финляндии 9 августа начали вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным министерства социальных дел и здравоохранения страны, подростков будут прививать в школах вакцинами компаний Pfizer и Moderna. При этом дети самостоятельно смогут принять решение о прививке без согласия законных представителей.

«Несовершеннолетний может сам принять решение о прививке при условии, что специалист в области здравоохранения, который вводит препарат, сделает вывод, что несовершеннолетний может принять решение о вакцинации с учетом его возраста и уровня развития», — пояснили в ведомстве.

Ранее «Фонтанка» писала, что по мнению уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой, решение о вакцинации детей должны принимать только родители.

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Комментарии (4)

266093345
Какой цинизм! Как могут осознавать опасность дети, когда и взрослые-то не все её осознают?
nuga
Мрак полный.
Iamthebeast
Правильно, вакцинироваться нужно
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