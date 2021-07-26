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Омбудсмен Кузнецова считает, что вопрос вакцинации не должен ограничивать права детей

Решение о вакцинации детей должны принимать только родители, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ

Вопрос вакцинации, в том числе от COVID-19, ни в коем случае не должен ограничивать права детей на образование и иные права. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова, комментируя инициативу главного санитарного врача Украины о недопуске в школу непривитых детей.

«Ни в коем случае вопрос вакцинации, в том числе от коронавирусной инфекции, не должен ограничивать права детей на образование, охрану здоровья или иные права», — цитирует Кузнецову 26 июля РИА Новости.

По словам омбудсмена, решение о вакцинации детей должно приниматься исключительно родителями. «И то после того, как родителям, обществу предоставят данные завершенных клинических исследований», — отметила Кузнецова, подчеркнув, что, по её мнению, самое главное — «все шаги должны строго регулироваться законом».

Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин выступил за обязательную вакцинацию в сфере услуг и за запрет непривитым детям ходить в школу.

«Фонтанка» писала, что, по мнению главы Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, массовая вакцинация подростков от COVID-19 должна начаться до 20 сентября.

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Комментарии (6)

Mohsogol
Так значит в Украине все в порядке с вакцинами, раз до детей уже дошли! Как же они обошлись без нашего Спутника?
nuga
Если родителей принудительно привьют,то дети заразятся,пойдет волна детского ковида и родители сами принесут детей под укол.
RemyMartin
Такой омбудсмен насмешка над здравым смыслом и самим понятием этой должности.
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