Омбудсмен Кузнецова считает, что вопрос вакцинации не должен ограничивать права детей

Вопрос вакцинации, в том числе от COVID-19, ни в коем случае не должен ограничивать права детей на образование и иные права. Об этом заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова, комментируя инициативу главного санитарного врача Украины о недопуске в школу непривитых детей.



«Ни в коем случае вопрос вакцинации, в том числе от коронавирусной инфекции, не должен ограничивать права детей на образование, охрану здоровья или иные права», — цитирует Кузнецову 26 июля РИА Новости.

По словам омбудсмена, решение о вакцинации детей должно приниматься исключительно родителями. «И то после того, как родителям, обществу предоставят данные завершенных клинических исследований», — отметила Кузнецова, подчеркнув, что, по её мнению, самое главное — «все шаги должны строго регулироваться законом».

