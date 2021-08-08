После прошедших над Петербургом и Ленобластью ливней грибы начали появляться во всех районах 47-го региона. Об этом любители «тихой охоты» сообщили 8 августа в группе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».



Рекорд Тихвинского района, о котором рассказывала «Фонтанка», побить пока не удалось. Но гораздо ближе к городу, во Всеволожском районе, за три часа двое грибников собрали 20 подосиновиков и 43 белых. «Грибы растут локально. Можно час ничего не находить, а потом найти поляну с 10 белыми. В основном все молоденькие», — уточняют счастливые «охотники».