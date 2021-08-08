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В Петербурге спасли застрявшего в крыше стрижа, прождавшего помощи два дня. Он лишился лапки

Стрижа, застрявшего в крыше на два дня, спасли в Петербурге

В Кировском районе Петербурга волонтеры спасли стрижа, застрявшего в крыше. Об этом 8 августа сообщили в группе «Кошкиспас» во «ВКонтакте».

За помощью к волонтерам обратилась жительница дома по улице Подводника Кузьмина. Женщина второй день слышала стрижа на крыше, но самостоятельно подобраться к нему не смогла. Попасть к пострадавшему удалось сотруднику ПСО «Экстремум» только с помощью специального снаряжения.

«Дом — обычная хрущевка, но крыша на полметра выступает от стены с продухами чердака, где гнездились птицы. Сергей висел сразу за краем крыши, птица в глубине продуха, длины руки едва хватало, чтобы коснуться стены, но Сергей справился», — сообщают волонтеры.

По их словам, стриж лишился лапки, но его крылья не пострадали.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что на Васильевском острове рабочий нырнул в Смоленку ради спасения черепашки.

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Комментарии (4)

Reggie
Я так понимаю, лапку ему оторвали при вытаскивании?)
WuhanRockCafe
Стрижи всю жизнь проводят в воздухе: даже спят и топчут самочек.
Так что потеря лапки для стрижа небольшая потеря - проживет и одноногий.
Владислав М
Молодцы, спасли птичку.
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