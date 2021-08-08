В Кировском районе Петербурга волонтеры спасли стрижа, застрявшего в крыше. Об этом 8 августа сообщили в группе «Кошкиспас» во «ВКонтакте».



За помощью к волонтерам обратилась жительница дома по улице Подводника Кузьмина. Женщина второй день слышала стрижа на крыше, но самостоятельно подобраться к нему не смогла. Попасть к пострадавшему удалось сотруднику ПСО «Экстремум» только с помощью специального снаряжения.



«Дом — обычная хрущевка, но крыша на полметра выступает от стены с продухами чердака, где гнездились птицы. Сергей висел сразу за краем крыши, птица в глубине продуха, длины руки едва хватало, чтобы коснуться стены, но Сергей справился», — сообщают волонтеры.

