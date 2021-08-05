Рабочий нырнул в Смоленку ради спасения черепашки

Жители Васильевского острова спасали из реки черепаху, опасаясь, что она не переживет зиму на улице. Героем оказался проходивший мимо рабочий.



Как сообщают очевидцы в сообществе «Мегаполис» 4 августа, в первых числах последнего месяца лета на Васильевском острове развернули операцию по спасению черепашки, попавшей в реку Смоленку.



Она сидела на бревне у самой воды реки Смоленки под домом 1, корпус 2, по Уральской улице, со стороны острова Декабристов. Василеостровцы позвонили в МЧС, но там посоветовали обратиться к волонтерам «Кошкиспаса». Однако и те на вызов не приехали: сослались на то, что черепах поймать сложно, потому что они быстро плавают, да и шансы выжить в природе у рептилии есть.

