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Рабочий нырнул в Смоленку ради спасения черепашки

Жители Васильевского острова спасали из реки черепаху, опасаясь, что она не переживет зиму на улице. Героем оказался проходивший мимо рабочий.

Как сообщают очевидцы в сообществе «Мегаполис» 4 августа, в первых числах последнего месяца лета на Васильевском острове развернули операцию по спасению черепашки, попавшей в реку Смоленку.

Она сидела на бревне у самой воды реки Смоленки под домом 1, корпус 2, по Уральской улице, со стороны острова Декабристов. Василеостровцы позвонили в МЧС, но там посоветовали обратиться к волонтерам «Кошкиспаса». Однако и те на вызов не приехали: сослались на то, что черепах поймать сложно, потому что они быстро плавают, да и шансы выжить в природе у рептилии есть.

В конце концов проблему решил рабочий, которого привлекла толпа взволнованных людей у водоема. Нырнув в реку, он поймал черепашку и пообещал отдать знакомому — две у него уже живут.

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Комментарии (3)

264534071
Иногда у меня ощущение складывается, что я живу в каком-то другом мире...с реальными проблемами, а не с такими. Вызвать МЧС на спасение черепашки... Честно говоря, аж слезы на глаза навернулись от уровня идиотизма происходящего. А потом эти же люди вопят о том, что "их налоги" тратят не на те цели
Arkos
Прям "Приключения Буратино или Золотой ключик"
PapaKarlo
Добрый человек... Черепашки, вообще как-то выживают подо льдом. Я видел на реке Кума-Ставропольский край- черепашек. Они как-то переносят зимы. По продолжительности она короткая, но морозная. И река бывает скована льдом на месяц и более.
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