«Ни в коем случае не хочу умалять заслуг Линой Ашрам: феноменальное умение собраться в самый ответственный момент — вот твой конек... Браво. Впервые в истории вырвала для своей страны победу, не дрогнула ни на секунду. И да, у меня есть вопросы к судьям. Я в шоке. Никогда такого не было. Обидно. Очень обидно за Дину, которая не допустила ни одной критической ошибки», — написала Утяшева.

В ответ на это Алина Кабаева жёстко высказалась в интервью «Спорт-Экспрессу» 8 августа. «Хотелось бы отметить, что она (Утяшева. — Прим. ред.) никогда в своей спортивной карьере не приносила своей стране золотых медалей в личном многоборье. Ни на уровне европейского первенства, ни на чемпионате мира, ни тем более на Олимпийских играх. Не лишним будет отметить, что в многоборье она не была даже чемпионкой России. Поэтому комментировать позорное и несправедливое судейство в отношении нашей спортсменки на Олимпийских играх в Токио и лишение ее золотой медали Утяшева ни имеет никакого права», — сказала Кабаева.



Израильская спортсменка Линой Ашрам сенсационно стала олимпийской чемпионкой с результатом 107,800 баллов. Россиянка Дина Аверина проиграла ей 0,15 балла и осталась с серебром. Россия проиграла золото в личном многоборье в соревнованиях по художественной гимнастике впервые с 1996 года. При этом к судейству осталось много вопросов. Главный из них: Ашрам во время упражнения с лентой потеряла предмет, что считается серьёзной ошибкой, однако судьи все равно поставили ей высокие баллы. Подробнее читайте на «Фонтанке».

