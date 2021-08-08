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ДТП с автомобилем Росгвардии в Петербурге попало на камеры. Машина после удара встала на дыбы

Видео с камер показало, как машина Росгвардии попала в ДТП в Петербурге

Автомобиль Росгвардии был на волоске от переворота после столкновения с двумя другими участниками движения на юге Петербурга. Видео с камер наблюдения оказалось в распоряжении «Фонтанки» 8 августа.

Уличные камеры зафиксировали, как наряд вневедомственной охраны около 23:00 накануне летит на вызов со включенными проблесковыми маячками. На перекрестке на проспекте Ветеранов в Кировском районе его не пропустила машина «Ниссан Кашкай», а потом, как сообщали в ГУ МВД, автомобиль Росгвардии отбросило на соседнюю машину — микроавтобус «Форд».

От удара спецмашина встала на два колеса, но не перевернулась. В ДТП никто не пострадал. ГУ Росгвардии по Петербургу и области проводит проверку по факту произошедшего ДТП.

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Комментарии (4)

maksmedia
Это называется карма. Видимо сотрудники Росгвардии не чисты на руку.
Владислав М
Однозначная вина водителя Росгвардии. Мало того, что он наплевал на ПДД, так ещё и несся на красный через оживлённый перекрёсток как в одно место ужаленный. А если бы на пути появилась мать с коляской идущая на свой зелёный? За такие выкрутасы на дороге надо увольнять из органов.
Багги
У каршеринга время горит, он все равно никого не пропустит
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