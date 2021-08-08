Уличные камеры зафиксировали, как наряд вневедомственной охраны около 23:00 накануне летит на вызов со включенными проблесковыми маячками. На перекрестке на проспекте Ветеранов в Кировском районе его не пропустила машина «Ниссан Кашкай», а потом, как сообщали в ГУ МВД, автомобиль Росгвардии отбросило на соседнюю машину — микроавтобус «Форд».
От удара спецмашина встала на два колеса, но не перевернулась. В ДТП никто не пострадал. ГУ Росгвардии по Петербургу и области проводит проверку по факту произошедшего ДТП.