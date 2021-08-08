О ДТП на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова 8 августа сообщают очевидцы в социальных сетях.

Очевидцы сходятся в том, что автомобиль Росгвардии ехал на красный свет, но расходятся в том, были ли у него включены спецсигналы.



По данным пресс-службы ГУ МВД, ДТП произошло около 22:40 накануне. Наряд вневедомственной охраны ехал на выезд с горящими проблесковыми маячками. На перекрестке машины не пропустил «Ниссан Кашкай» и произошло столкновение. Затем автомобиль отбросило на еще одну машину — микроавтобус «Форд Транзит». В ДТП никто не пострадал.

