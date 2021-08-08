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Машина Росгвардии попала в массовое ДТП на юге Петербурга. Очевидцы разошлись во мнении, были ли включены спецсигналы

Автомобиль Росгвардии ехал на выезд и попал в ДТП на проспекте Ветеранов в Петербурге

В Кировском районе Петербурга вечером произошло массовое ДТП. Машине Росгвардии сильно «намяли бока».

О ДТП на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Лени Голикова 8 августа сообщают очевидцы в социальных сетях.

Очевидцы сходятся в том, что автомобиль Росгвардии ехал на красный свет, но расходятся в том, были ли у него включены спецсигналы.

По данным пресс-службы ГУ МВД, ДТП произошло около 22:40 накануне. Наряд вневедомственной охраны ехал на выезд с горящими проблесковыми маячками. На перекрестке машины не пропустил «Ниссан Кашкай» и произошло столкновение. Затем автомобиль отбросило на еще одну машину — микроавтобус «Форд Транзит». В ДТП никто не пострадал.

Эту информацию подтверждают и в пресс-службе управления Росгвардии по Петербургу и области. Там также сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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Комментарии (6)

hal9000
С каршерингом встретились...)..честно по мне так и правильно что встретились..каршеринги те еще бесы на дорогах..повортники не включают...рядность не соблюдают..обгоны на пределах совершают видимо денег мало и быстрей быстрей как сумасшедшие гонят...ато не успеют и дальше на автобусе придется ехать..)
Nationalverrater_2
Явно нарушение в спецсигналах. У них не было привинчено на тачке -псиная голова и метла. Потому смерды подлыя и не успели расступиться пред людьми государевыми - поелику у них водка в сауне шибко остывала и боярыни их ,ждамши тамотко все глазыньки повыплакамши. Спешили на слово и дело государево
Piter Russo
По ПДД - должны быть включено и мигание и звуковые спецсигналы. Звуки то слышали очевидцы или нет?
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