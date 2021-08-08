На ролике, оказавшемся в распоряжении «Фонтанки» 8 августа, видно, как около часа ночи по Арсенальной в районе поворота к Финляндскому вокзалу сначала летит самокат, а потом мимо, резко тормозя, проносится машина.
Фонтанка.ру
Она останавливается на повороте и из нее бежит мужчина. Как писала «Фонтанка», это 22-летний житель Петербурга, который вовремя не увидел пересекавшего на красный свет мужчину 33 лет и наехал на него на своем «Форд Фокусе». Мужчина на самокате от полученных во время наезда травм скончался.