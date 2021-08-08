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Камеры на Арсенальной набережной не сняли, как сбили насмерть пешехода, но на них остался летящий самокат

Последствия наезда «Форда» на пешехода сняли уличные камеры. Они подтвердили — самокат был.

На ролике, оказавшемся в распоряжении «Фонтанки» 8 августа, видно, как около часа ночи по Арсенальной в районе поворота к Финляндскому вокзалу сначала летит самокат, а потом мимо, резко тормозя, проносится машина.

Фонтанка.ру

Она останавливается на повороте и из нее бежит мужчина. Как писала «Фонтанка», это 22-летний житель Петербурга, который вовремя не увидел пересекавшего на красный свет мужчину 33 лет и наехал на него на своем «Форд Фокусе». Мужчина на самокате от полученных во время наезда травм скончался.

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Комментарии (3)

WuhanRockCafe
Мда, скоростенка-то явно выше разрешенных 40
Мужской Взгляд
Спешиваться надо, когда дорогу пересекаешь, и за светофором следить.
coolbasser
Слава богу из-за самоката не пострадали водитель и пассажиры автомобиля. Их могло отправить в занос куда-нибудь в отбойник при торможении на мокрой дороге.
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