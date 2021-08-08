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Пешехода сбили насмерть на Арсенальной набережной. Очевидцы уверяют, что рядом валялся сломанный самокат

Пешеход погиб под колесами «Форда» на Арсенальной набережной в Петербурге

Сотрудники ГИБДД ночью работали в Калининском районе, где произошло смертельное ДТП.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД 8 августа, сообщение о наезде на пешехода поступило в дежурную службу в час ночи с Арсенальной набережной в районе поворота на площадь Ленина. По предварительной информации, вдоль реки двигался «Форд Фокус» под управлением 22-летнего водителя. Он вовремя не увидел 33-летнего мужчину, который двигался по пешеходному переходу на красный свет.

От полученных травм мужчина скончался. По словам очевидцев, рядом с погибшим лежал арендный самокат с явно сломанным задним колесом.

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Комментарии (17)

Αнатолий Κононов
камеры на каждом переходе, все покажут. А те кто ездит по проезжей части на самокате вне велодорожек, все равно окажутся в больнице или на кладбище,- это только вопрос времени. А кто в этом виноват? Для человека мертвого это вопрос уже больше из области божьего суда😊
Karl_Ivanovich
Фото и видео как всегда ничего не демонстрируют, кроме неумелого пользования фото-видео-техникой.
Кстати, а криворукий фотограф в это время чем рулил, что ли .... ?!?
262225951
Наверняка ещё и не спешился при переходе - ещё одно нарушение
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