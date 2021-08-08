Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД 8 августа, сообщение о наезде на пешехода поступило в дежурную службу в час ночи с Арсенальной набережной в районе поворота на площадь Ленина. По предварительной информации, вдоль реки двигался «Форд Фокус» под управлением 22-летнего водителя. Он вовремя не увидел 33-летнего мужчину, который двигался по пешеходному переходу на красный свет.
От полученных травм мужчина скончался. По словам очевидцев, рядом с погибшим лежал арендный самокат с явно сломанным задним колесом.