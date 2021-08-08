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Абдулрашид Садулаев вынес флаг ОКР на церемонии закрытия Игр в Токио

Сборная Олимпийского комитета России приняла участие в церемонии закрытия 32-й летней Олимпиады, которая проходит в Токио 8 августа. Как и на церемонии открытия, зрители не были допущены на трибуны.

Российскую делегацию возглавил борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев. Ему было доверено пронести флаг Олимпийского комитета России. Садулаев завоевал на Играх золотую медаль в весовой категории до 97 кг, став двукратным олимпийским чемпионом.

Победу в общем медальном зачете одержала команда США, которая завоевала 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовые награды. Второй стала команда Китая (38–32–18), третьей — Японии (27–14–17), четвертой — Великобритании (22–21–22).

Как писала «Фонтанка» ранее, сборная России заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общему количеству медалей (20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых награды).

Напомним, что сборной России пришлось выступать на Олимпиаде под флагом ОКР из-за многочисленных случаев допинга, которые привели к санкциям.

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Комментарии (2)

ryabina
Приятно слышать позитивный комментарий, без политиканства, желчи, злобы, критики всего и всех ненашего, ставших уже нормой на центральных каналах.
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