Сборная Олимпийского комитета России приняла участие в церемонии закрытия 32-й летней Олимпиады, которая проходит в Токио 8 августа. Как и на церемонии открытия, зрители не были допущены на трибуны.



Российскую делегацию возглавил борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев. Ему было доверено пронести флаг Олимпийского комитета России. Садулаев завоевал на Играх золотую медаль в весовой категории до 97 кг, став двукратным олимпийским чемпионом.