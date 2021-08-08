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Лучшая на турнире российская гандболистка после поражения сборной на Олимпиаде решила приостановить карьеру

После поражения в финальной игре против сборной Франции на Играх в Токио российская гандболистка Анна Вяхирева решила приостановить карьеру. Об этом, как передает РИА Новости, она заявила 8 августа.

По словам 26-летней Вяхиревой, она планирует взять паузу, чтобы «себя, свое тело, свое ментальное здоровье привести в порядок». «Я надеюсь, мой клуб, моя сборная позволят мне это сделать. Потому что у меня есть определенный контракт. Если не получится, буду дальше работать», — сказала Вяхирева.

Также спортсменка, признанная лучшим игроком турнира в своей дисциплине, назвала второе место на Олимпийских играх «большим разочарованием».

После поражения уже не приостановить, а завершить карьеру, решила олимпийская чемпионка Игр в Рио-де-Жанейро 34-летняя гандболистка Полина Кузнецова.

«Это был мой последний матч в сборной. Я заканчиваю карьеру. Меня этот сбор и эти Игры вымотали так, что я не готова продолжать. Говорю об этом впервые, но это окончательное решение», — цитирует ее РИА Новости.

Как писала «Фонтанка», гандболистки принесли российской сборной серебряную медаль. Она стала последней для команды на Олимпиаде в Токио.

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