После поражения в финальной игре против сборной Франции на Играх в Токио российская гандболистка Анна Вяхирева решила приостановить карьеру. Об этом, как передает РИА Новости, она заявила 8 августа.



По словам 26-летней Вяхиревой, она планирует взять паузу, чтобы «себя, свое тело, свое ментальное здоровье привести в порядок». «Я надеюсь, мой клуб, моя сборная позволят мне это сделать. Потому что у меня есть определенный контракт. Если не получится, буду дальше работать», — сказала Вяхирева.



Также спортсменка, признанная лучшим игроком турнира в своей дисциплине, назвала второе место на Олимпийских играх «большим разочарованием».