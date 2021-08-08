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Актера из «Карточного домика» и «Отряда самоубийц» обвинили в изнасиловании

Модель Габриэлла Магнуссон обвинила шведского актера Юэля Киннамана в изнасиловании. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

По ее словам, актер, сыгравший в «Отряде самоубийц» и «Карточном домике», якобы «дважды изнасиловал» ее. «Агент Орландо Джон был агрессивным и предложил мне договор о неразглашении, я не подписала», — пишет модель.

В свою очередь, Киннаман написал, что в 2018 году некоторое время встречался с моделью. У них был секс по обоюдному согласию несколько раз, но отношения вскоре прекратились.

По его словам, на протяжении двух следующих лет Магнуссон писала ему, предлагая встретиться, а также присылала свои эротические фото. В тот момент он состоял в отношениях, поэтому не отвечал ей. Затем девушка, как утверждает актер, угрожала причинить физический вред ему и его близким, а также распространить о нем ложную информацию об изнасиловании.

Киннаман подчеркнул, что модель взамен требовала выполнить ряд требований, в том числе помочь ей с деньгами и подтверждением страницы в Instagram, чтобы получить соответствующую «голубую галочку». Актер обратился в суд, чтобы получить запретительный приказ, который предписал бы модели воздерживаться от определенных действий в отношении него.

Три года назад вокруг главного актера «Карточного домика» Кевина Спейси развернулся сексуальный скандал. В домогательствах его сначала обвинил Энтони Рэпп, а затем еще два десятка человек. До суда дошли не все, но этого хватило, чтобы уничтожить карьеру Спейси всего за 10 дней. Сериал продолжили снимать без него. Как рассказывала «Фонтанка», Спейси впервые возвращается в кино после краха карьеры и сыграет детектива, расследующего ложное обвинение в педофилии.

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Комментарии (1)

zlopopik
Из жизни идиотов карточного домика.
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