Актера из «Карточного домика» и «Отряда самоубийц» обвинили в изнасиловании

Модель Габриэлла Магнуссон обвинила шведского актера Юэля Киннамана в изнасиловании. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.



По ее словам, актер, сыгравший в «Отряде самоубийц» и «Карточном домике», якобы «дважды изнасиловал» ее. «Агент Орландо Джон был агрессивным и предложил мне договор о неразглашении, я не подписала», — пишет модель.



В свою очередь, Киннаман написал, что в 2018 году некоторое время встречался с моделью. У них был секс по обоюдному согласию несколько раз, но отношения вскоре прекратились.

