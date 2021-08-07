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«Зенит» сообщил о покупке бразильца Клаудиньо

Футбольный клуб «Зенит» 7 августа объявил о предварительной договоренности с «Ред Булл Брагантино» о покупке полузащитника Клаудио Луиса Родригеса, известного как Клаудиньо. Как уточнили в петербургской команде, в течение ближайших недель игрок пройдет медосмотр и подпишет трудовое соглашение с клубом.

— «Зенит» ожидает, что Клаудиньо, как и Малком, ставший чемпионом Олимпиады в Токио, усилит среднюю линию и атакующую мощь «Зенита» после ухода Себастьяна Дриусси, добавит вариативности и динамичности команде, — прокомментировал сделку генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Клаудиньо сыграл за «Ред Булл Брагантино» 126 матчей, забил 32 мяча и сделал 25 результативных передач.

Лучший бомбардир бразильской Серии А (18 мячей) и лучший игрок чемпионата страны по итогам 2020 года. В составе олимпийской сборной Бразилии сыграл во всех шести матчах турнира и помог завоевать золотые медали Олимпийских игр в Токио.

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Комментарии (3)

266081655
Забавный нонче футбол.... Разновидность шоппинга.... Людей покупают и продают....
ЦВБП
За чей счет банкет?
Опять пенсионеры расплачиваются за капризы Зенита?!
Доколе?
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