Футбольный клуб «Зенит» 7 августа объявил о предварительной договоренности с «Ред Булл Брагантино» о покупке полузащитника Клаудио Луиса Родригеса, известного как Клаудиньо. Как уточнили в петербургской команде, в течение ближайших недель игрок пройдет медосмотр и подпишет трудовое соглашение с клубом.
«Зенит» достиг договоренности о переходе Клаудиньо! 🤩— ФК «Зенит» (@zenit_spb) August 7, 2021
— «Зенит» ожидает, что Клаудиньо, как и Малком, ставший чемпионом Олимпиады в Токио, усилит среднюю линию и атакующую мощь «Зенита» после ухода Себастьяна Дриусси, добавит вариативности и динамичности команде, — прокомментировал сделку генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
Клаудиньо сыграл за «Ред Булл Брагантино» 126 матчей, забил 32 мяча и сделал 25 результативных передач.
Лучший бомбардир бразильской Серии А (18 мячей) и лучший игрок чемпионата страны по итогам 2020 года. В составе олимпийской сборной Бразилии сыграл во всех шести матчах турнира и помог завоевать золотые медали Олимпийских игр в Токио.