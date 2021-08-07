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Форвард «Зенита» Малком принёс сборной Бразилии золото Олимпиады в Токио

Победой олимпийской сборной Бразилии по футболу завершился финал Игр в Токио. В решающей игре бразильцы оказались сильнее Испании со счётом 2:1.

Основное время завершилось вничью 1:1. В экстра-тайме нападающий Малком, который выступает за петербургский «Зенит», забил гол на 108-й минуте.

Таким образом, сборная Бразилии стала олимпийским чемпионом во второй раз в истории. Впервые бразильцы выиграли на Играх-2016 в родном Рио-де-Жанейро.

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