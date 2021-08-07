Победой олимпийской сборной Бразилии по футболу завершился финал Игр в Токио. В решающей игре бразильцы оказались сильнее Испании со счётом 2:1.
Основное время завершилось вничью 1:1. В экстра-тайме нападающий Малком, который выступает за петербургский «Зенит», забил гол на 108-й минуте.
GOALLLL MALCOM!!! 🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/N7Df1I1eiG— Seleção Brasil 🇧🇷 (@Brazil_TeamNews) August 7, 2021
Таким образом, сборная Бразилии стала олимпийским чемпионом во второй раз в истории. Впервые бразильцы выиграли на Играх-2016 в родном Рио-де-Жанейро.